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Новости Социум

Мыс Киппарниеми на острове Гогланд переименуют в мыс Рыбкина в честь радиотехника

На заседании Законодательного собрания Ленинградской области парламентарии одобрили инициативу депутатов Дмитрия Ворновских и Дмитрия Рытова о переименовании мыса Киппарниеми, расположенного на острове Гогланд в Финском заливе, в мыс Рыбкина. 

Основание для переименования — отсутствие исторической укоренённости финноязычного названия, которое не является широко распространённым и не фигурирует в массовой культуре или литературе, а также необходимость вернуть объекту имя, связанное с отечественной наукой. Мыс и остров Гогланд неразрывно связаны с деятельностью Петра Николаевича Рыбкина — помощника изобретателя радио Александра Попова. Именно отсюда в 1900 году была передана первая в мире практическая радиограмма о спасении рыбаков, что стало знаковым событием для развития радиосвязи и морской навигации. Переименование увековечит имя учёного, подчеркнёт приоритет России в развитии радиотехники и логично дополнит уже существующий на острове топоним «сопка Попова» .

Инициативу поддержали губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, а также советы депутатов Усть-Лужского сельского поселения и Кингисеппского района, к которому относится остров Гогланд. По информации комитета финансов, переименование не потребует дополнительных бюджетных расходов — оно будет проведено в плановом порядке при обновлении карт.

Депутаты Дмитрий Ворновских и Дмитрий Рытов подчеркнули значимость своей инициативы: переименование мыса Киппарниеми в мыс Рыбкина важно для сохранения культурной и исторической памяти, популяризации отечественной науки и укрепления патриотизма, поскольку название связано с историческими событиями и выдающимися деятелями, обеспечившими научное и техническое лидерство России в сфере радио и радиотехники. Теперь все необходимые документы направят в Росреестр, который проведёт экспертизу и примет окончательное решение

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С помощью такой схемы мошенники пытаются украсть персональные данные горожан. Они подменяют номер телефона, поэтому на экране может отображаться номер горячей линии Водоканала 305-09-09, даже если звонок поступает не от предприятия.

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мошенничество Петербург водоканал

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