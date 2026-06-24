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Новости Социум

Ленинградская область вошла в тройку регионов-лидеров по репродуктивной диспансеризации

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что регион вошёл в ТОП‑3 субъектов РФ по охвату репродуктивной диспансеризацией по итогам первых месяцев 2026 года. 

На сегодняшний день пройти репродуктивную диспансеризацию можно в 24 медицинских организациях Ленинградской области. Работа системы строится на трёх ключевых принципах: доступность, маршрутизация и преемственность. Это позволяет каждому пациенту с выявленными рисками получать полное сопровождение до момента восстановления.

«Наша цель — не просто проверить, а сохранить здоровье каждой семьи», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Этот результат был озвучен на заседании комиссии Государственного Совета по направлению «Семья».

Теги

Ленобласть Александр Дрозденко репродуктивное здоровье
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В ОДКБ сообщили об обострении ситуации на границе Украины и Белоруссии

Ситуация на границе Украины и Белоруссии обостряется, заявил председатель постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Виктор Васильев на Петербургском международном юридическом форуме.

В ОДКБ сообщили об обострении ситуации на границе Украины и Белоруссии - Также он отметил, что прилеты беспилотников на территорию России становятся «практически ежедневной
Фото: ivbg.ru

«Слышим последние заявления киевского режима в отношении Белоруссии. Ситуация на границе Украины и Белоруссии начинает обостряться», — сказал он.

Также он отметил, что прилеты беспилотников на территорию России становятся «практически ежедневной практикой».

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Теги

Белоруссия Украина ОДКБ

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