Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что регион вошёл в ТОП‑3 субъектов РФ по охвату репродуктивной диспансеризацией по итогам первых месяцев 2026 года.

На сегодняшний день пройти репродуктивную диспансеризацию можно в 24 медицинских организациях Ленинградской области. Работа системы строится на трёх ключевых принципах: доступность, маршрутизация и преемственность. Это позволяет каждому пациенту с выявленными рисками получать полное сопровождение до момента восстановления.

«Наша цель — не просто проверить, а сохранить здоровье каждой семьи», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Этот результат был озвучен на заседании комиссии Государственного Совета по направлению «Семья».