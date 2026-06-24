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Для души Новости

Петербургские музыканты приняли участие во всероссийском фолк-проекте

В России стартовал музыкальный проект «Источник. Новое звучание традиции», направленный на поддержку артистов, работающих с народным фольклором. Инициатива реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Первым синглом проекта стала композиция «Веснянка». Ее записали петербургский этно-футуристический коллектив OLIGARKH и липецкая певица MATANYA. Трек сочетает элементы брейкбита и британского гаража с аутентичными народными текстами, которые музыканты собрали из традиционных куплетов разных регионов страны.

Всего в рамках проекта выйдет восемь песен и видеоклипов. Релизы будут представлены на русском, татарском, черкесском, коми-пермяцком, удмуртском и чувашском языках.

«В нашей стране много артистов, которые пишут современную музыку, опираясь на традиции предков. Задача проекта — помочь таким музыкантам найти аудиторию», — отметила генеральный директор лейбла «ON Лейбл» (входит в Группу компаний МТС)  Надежда Бойчевски.

Премьеры запланированы на июнь и июль и будут проходить еженедельно. 22 августа, ко Дню Государственного флага, все работы объединят в общий плейлист.

Осенью инициатива получит литературное продолжение. На платформе КИОН Строки планируется выпуск сборника новелл, в который войдут семь рассказов современных российских авторов, основанных на мифах и легендах народов России.

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мтс музыка музыканты «Источник. Новое звучание традиции»
Для души Новости

В Кудрово пройдет масштабное празднование Дня молодежи

В парке Оккервиль в Кудрово 27 июня пройдет масштабное празднование Дня молодежи. Мероприятие начнется в 12:00 и продлится до 19:00.

В Кудрово пройдет масштабное празднование Дня молодежи - Мероприятие начнется в 12:00 и продлится до 19:00.
Фото: комитет по печати Ленобласти

На празднике будут представлены образовательные, культурные, спортивные и развлекательные активности. Главным музыкальным событием станет выступление исполнителя НЕМИГА, чьи песни получили популярность благодаря сериалу «Ландыши».  

Также на территории парка будут работать фотозоны, арт-объекты и фудкорты. Организаторы подготовили интерактивный маршрут с заданиями и розыгрышем подарков. Ожидается, что праздник станет одним из крупнейших молодежных событий региона этим летом.

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Напомним, 27 июня в Ленобласти будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции.

Теги

День молодежи Кудрово Ленобласть Всеволожский район

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