weather 15.7°
$ 74.77
85.18

Главная / Новости / Курятина и ее части подорожали на 26% за год

Новости Экономика

Курятина и ее части подорожали на 26% за год

Рубли
Фото: Freepik.

Оптовая стоимость тушки бройлера в России к середине июня выросла за год на 10% и достигла 200 рублей за килограмм. Отдельные части курицы подорожали на 26%, выяснил «Коммерсантъ».

Куриное бедро продается в опте в среднем по 158 рублей за килограмм. Стоимость филе увеличилась на 25% и достигла 360 рублей, а окорока подорожали на 10% – до 170 рублей за килограмм. При этом цена фарша, используемого для производства полуфабрикатов, снизилась на 16%.

Средняя стоимость охлажденной и замороженной курятины в российских магазинах на 15 июня составила 233,3 рубля за килограмм. По данным Росстата, за месяц цена выросла на 1%, а за год – на 2,9%.

Участники рынка связывают изменения оптовых цен с сезонными колебаниями, соотношением спроса и предложения, а также изменением структуры потребления отдельных частей куриной тушки.

По другим оценкам отрасли, отпускная стоимость куриного мяса у производителей за год увеличилась на 1,8%, а розничная – на 3,2%.

В сентябре прошлого года куриное мясо в магазинах Санкт-Петербурга подорожало на 30% – до 190 рублей за килограмм. Свинина за тот же период выросла в цене на 12%, а стоимость окорока впервые превысила 340 рублей за килограмм.

Директор по снабжению производства Дмитрий Ширко связывал рост стоимости мяса с системными проблемами в отрасли.

Вам будет интересно
В ФССП рассказали, при какой сумме долга могут ограничить выезд из России. Она меньше, чем многие думают
Фото: Freepik. Россиянам с долгом от 10 тысяч рублей могут ограничить выезд из страны. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Федеральной служб...
23.04.2025
4236

Теги

курятина Экономика Россия
Новости Социум

Линию электропередачи модернизировали для 4000 жителей в Гатчинском округе

Капитальный ремонт воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ завершили в Гатчинском муниципальном округе Ленинградской области. Обновленная линия обеспечивает электричеством поселок Борницы, деревню Карстолово и Войсковицкую среднюю школу, где проживают и учатся около 4000 человек.

Специалисты установили восемь новых железобетонных опор, заменили 16 траверс и расчистили территорию вдоль линии электропередачи. На участке также заменили два километра неизолированного алюминиевого провода на самонесущий изолированный провод.

Новая конструкция устойчивее к неблагоприятным погодным условиям, падению веток и другим внешним воздействиям. Использование изолированного провода позволяет снизить вероятность аварийных отключений и риск поражения электрическим током для людей и животных.

Энергетики также обрезали кроны деревьев и расширили просеку вдоль линии. Работы провели в рамках программы повышения надежности электроснабжения населенных пунктов Ленинградской области.

Вам будет интересно
В Финляндии проводят закрытые курсы по подготовке к войне для элиты и высшего руководства
Фото: Freepik. Финские политики, руководители крупных компаний, представители культуры и высшего командования армии проходят закрытые курсы национальн...
25.06.2026
139

Теги

Гатчинский округ Ленинградская область

Популярное

В Ленобласти на этой неделе ограничат продажу алкоголя
В Ленобласти на этой неделе ограничат продажу алкоголя

09:55 23.06.2026

Облитой кислотой петербурженке удалили левый глаз
Облитой кислотой петербурженке удалили левый глаз

16:25 22.06.2026

В Ленобласти выбрали объекты благоустройства на 2027 год
В Ленобласти выбрали объекты благоустройства на 2027 год

16:10 23.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться