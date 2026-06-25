Оптовая стоимость тушки бройлера в России к середине июня выросла за год на 10% и достигла 200 рублей за килограмм. Отдельные части курицы подорожали на 26%, выяснил «Коммерсантъ».

Куриное бедро продается в опте в среднем по 158 рублей за килограмм. Стоимость филе увеличилась на 25% и достигла 360 рублей, а окорока подорожали на 10% – до 170 рублей за килограмм. При этом цена фарша, используемого для производства полуфабрикатов, снизилась на 16%.

Средняя стоимость охлажденной и замороженной курятины в российских магазинах на 15 июня составила 233,3 рубля за килограмм. По данным Росстата, за месяц цена выросла на 1%, а за год – на 2,9%.

Участники рынка связывают изменения оптовых цен с сезонными колебаниями, соотношением спроса и предложения, а также изменением структуры потребления отдельных частей куриной тушки.

По другим оценкам отрасли, отпускная стоимость куриного мяса у производителей за год увеличилась на 1,8%, а розничная – на 3,2%.

В сентябре прошлого года куриное мясо в магазинах Санкт-Петербурга подорожало на 30% – до 190 рублей за килограмм. Свинина за тот же период выросла в цене на 12%, а стоимость окорока впервые превысила 340 рублей за килограмм.

Директор по снабжению производства Дмитрий Ширко связывал рост стоимости мяса с системными проблемами в отрасли.