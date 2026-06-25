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Над Россией за ночь сбили 269 украинских БПЛА

По данным Минобороны, БПЛА уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Саратовской, Смоленской, Ростовской и Тульской областями, Московским регионом, Крымом и Краснодарским краем, а также над Черным морем.

Четыре человека пострадали при атаках в Белгородской области. Двое мужчин получили ранения после удара беспилотника по автомобилю у хутора Гаевка. Еще один мужчина пострадал при детонации FPV-дрона в селе Новая Таволжанка.

В Шебекино мужчина получил осколочное ранение голени после удара дрона по грузовому автомобилю. Еще у одного местного жителя диагностировали акубаротравму после попадания FPV-дрона в кровлю многоквартирного дома. В регионе также повреждены объекты инфраструктуры, жилые дома, административные и коммерческие здания, автомобили и сельскохозяйственная техника.

Средства ПВО уничтожили 12 беспилотников над Боровским, Думиничским, Кировским, Людиновским, Малоярославецким, Сухиничским и Хвастовичским муниципальными округами Калужской области, а также на окраине Калуги. По предварительным данным, люди и объекты инфраструктуры не пострадали.

Еще восемь беспилотников сбили над Смоленской областью. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.

Более 10 беспилотников уничтожили над Каменском-Шахтинским, а также Тарасовским, Миллеровским, Чертковским, Кашарским, Белокалитвинским и Шолоховским районами Ростовской области. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Средства ПВО нейтрализовали 22 беспилотника над Тульской областью. Люди и объекты не пострадали. Еще два беспилотника сбили на подлете к Москве.

В Севастополе после восстановления подачи электричества ввели временные ограничения электроснабжения. Точный график отключений по адресам власти пообещали публиковать по мере его формирования.

Обломки беспилотника упали на нефтебазу в станице Полтавской Краснодарского края и вызвали пожар. По предварительным данным, пострадавших нет. Движение по дороге из Полтавской к хутору Трудобеликовскому временно перекрыли.

Ограничения на полеты самолетов вводили в аэропортах Геленджика, Ярославля, Сочи, Саратова, Пензы, Самары, Ульяновска, Бугульмы, Оренбурга, Казани, Нижнекамска и Уфы, а также в Домодедово и Жуковском.

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16.04.2026
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БПЛА СВО Россия
Новости Происшествия

Петербурженка забрала чужой смартфон и ключи на Витебском вокзале

Петербурженку заподозрили в краже мобильного телефона и связки ключей у 54-летнего мужчины на Витебском вокзале в Санкт-Петербурге. Ущерб составил около 24 тысяч рублей.

По данным транспортной полиции, мужчина положил личные вещи на ленту интроскопа во время досмотра, после чего направился на личный осмотр. Следовавшая за ним 57-летняя женщина заметила оставленные без присмотра телефон и ключи. Убедившись, что за ней никто не наблюдает, подозреваемая забрала чужие вещи и покинула вокзал.

Пострадавший обратился с заявлением в дежурную часть транспортной полиции. В отношении женщины завели уголовное дело по статье о краже. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

На время расследования подозреваемой назначили обязательство о явке к следователю.

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Витебский вокзал Санкт-Петербург

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