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Средняя зарплата осужденных в исправительных центрах выросла до 43,5 тысячи рублей

Средняя зарплата осужденных к принудительным работам в исправительных центрах по итогам первого квартала 2026 года составила 43,5 тысячи рублей.

Средняя зарплата осужденных в исправительных центрах выросла до 43,5 тысячи рублей - В некоторых исправительных центрах, например, в Мордовии, уровень зарплаты таких осужденных достигае
Фото: freepik.

Это на 16% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, когда средняя заработная плата была около 37,5 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России).

В некоторых исправительных центрах, например, в Мордовии, уровень зарплаты таких осужденных достигает порядка 100 тысяч рублей.

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Сейчас в России около 55 исправительных центров и более 350 участков, функционирующих как такие центры. Наказание в виде принудительных работ отбывают порядка 50 тысяч человек.

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