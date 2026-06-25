Средняя зарплата осужденных к принудительным работам в исправительных центрах по итогам первого квартала 2026 года составила 43,5 тысячи рублей.
Это на 16% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, когда средняя заработная плата была около 37,5 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России).
В некоторых исправительных центрах, например, в Мордовии, уровень зарплаты таких осужденных достигает порядка 100 тысяч рублей.
Сейчас в России около 55 исправительных центров и более 350 участков, функционирующих как такие центры. Наказание в виде принудительных работ отбывают порядка 50 тысяч человек.