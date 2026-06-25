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Новости СВО

В Тихвине простились с погибшим на СВО Александром Виноградовым

В Тихвинском районе Ленобласти проводили в последний путь земляка Александра Виноградова, погибшего на СВО. Ему было 36 лет.

В Тихвине простились с погибшим на СВО Александром Виноградовым - Ему было 36 лет.
Фото: администрация Тихвинского района

Прощание прошло 24 июня в Тихвине. Проводить воина в последний путь пришли его родные, близкие, друзья, коллеги и земляки. Похоронили Александра Виноградова под залпы почетного караула на Тихвинском городском кладбище.

Александра Виноградова призвали на службу в сентябре 2022 года в рамках частичной мобилизации. Он погиб 11 июня 2026 года. Военнослужащий был награжден медалью «За воинскую доблесть» и медалью «Участника специальной военной операции», а также по решению командования бригады - медалью Ракетных войск и Артиллерии «9-я гвардейская артиллерийская Келецко-Берлинская бригада. За службу».

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СВО погиб военный Тихвинский район Ленобласть
Новости Социум

Линию электропередачи модернизировали для 4000 жителей в Гатчинском округе

Капитальный ремонт воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ завершили в Гатчинском муниципальном округе Ленинградской области. Обновленная линия обеспечивает электричеством поселок Борницы, деревню Карстолово и Войсковицкую среднюю школу, где проживают и учатся около 4000 человек.

Специалисты установили восемь новых железобетонных опор, заменили 16 траверс и расчистили территорию вдоль линии электропередачи. На участке также заменили два километра неизолированного алюминиевого провода на самонесущий изолированный провод.

Новая конструкция устойчивее к неблагоприятным погодным условиям, падению веток и другим внешним воздействиям. Использование изолированного провода позволяет снизить вероятность аварийных отключений и риск поражения электрическим током для людей и животных.

Энергетики также обрезали кроны деревьев и расширили просеку вдоль линии. Работы провели в рамках программы повышения надежности электроснабжения населенных пунктов Ленинградской области.

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