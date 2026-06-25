В Тихвинском районе Ленобласти проводили в последний путь земляка Александра Виноградова, погибшего на СВО. Ему было 36 лет.

Прощание прошло 24 июня в Тихвине. Проводить воина в последний путь пришли его родные, близкие, друзья, коллеги и земляки. Похоронили Александра Виноградова под залпы почетного караула на Тихвинском городском кладбище.

Александра Виноградова призвали на службу в сентябре 2022 года в рамках частичной мобилизации. Он погиб 11 июня 2026 года. Военнослужащий был награжден медалью «За воинскую доблесть» и медалью «Участника специальной военной операции», а также по решению командования бригады - медалью Ракетных войск и Артиллерии «9-я гвардейская артиллерийская Келецко-Берлинская бригада. За службу».