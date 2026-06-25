weather 15.7°
$ 74.77
85.18

Главная / Новости / Жительница Кронштадта зарезала мужа за то, что он играл в компьютерные игры и не обращал на нее внимания

Новости Происшествия

Жительница Кронштадта зарезала мужа за то, что он играл в компьютерные игры и не обращал на нее внимания

Жительницу Кронштадта приговорили к 2 годам колонии строгого режима за нападение с ножом на супруга на лестничной площадке дома 2 февраля 2026 года.

Суд установил, что нетрезвая женщина поссорилась с мужем и ударила его в живот ножом с клинком длиной 13 сантиметров. Перед этим супруги конфликтовали из-за того, что мужчина играл в компьютер и не обращал на нее внимания.

Женщина рассказала следствию, что после работы решила выпить, но не рассчитала количество алкоголя. Когда муж вышел на лестницу покурить, она взяла нож, которым ранее чистила яблоко для ребенка, и последовала за ним.

После удара женщина увидела кровь и вызвала экстренные службы. Сначала она заявила, что на супруга напал неизвестный, однако полицейские обнаружили кровь на ее руках и задержали.

Подсудимая полностью признала вину и раскаялась. Она также сообщила, что муж мало занимался ребенком, большую часть времени проводил за телевизором и компьютерными играми, приносил домой доход ниже прожиточного минимума и становился агрессивным после употребления алкоголя.

Собственное пристрастие к спиртному женщина отрицать не стала. Кронштадтский районный суд признал ее виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Вам будет интересно
На почве Украины: житель Ленобласти воткнул ручку в глаз петербуржцу
По информации ivbg.ru, 21 мая возле магазина «24 часа» на Петергофском шоссе произошла драка между 42-летним жителем Ромашек Приозерского района Леноб...
21.05.2022
21102

Теги

кронштадт
Новости Социум

Приложения ВК пропали из App Store

Приложения «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер», «VK Знакомства» и «Дзен» пропали из App Store.

Телефон
Фото: Freepik.

При этом приложение «ВКонтакте» по-прежнему доступен для установки. В компании уточнили, что все приложения ВК, которые были ранее установлены на смартфонах и устройствах Apple, продолжат работать.

Вам будет интересно
В Ленобласти на этой неделе ограничат продажу алкоголя
В связи с празднованием Дня молодежи и проведением школьных выпускных вечеров в Ленинградской области, как и в более чем 40 других российских регионах...
23.06.2026
1363

Теги

vk App store

Популярное

В Ленобласти на этой неделе ограничат продажу алкоголя
В Ленобласти на этой неделе ограничат продажу алкоголя

09:55 23.06.2026

Облитой кислотой петербурженке удалили левый глаз
Облитой кислотой петербурженке удалили левый глаз

16:25 22.06.2026

В Ленобласти выбрали объекты благоустройства на 2027 год
В Ленобласти выбрали объекты благоустройства на 2027 год

16:10 23.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться