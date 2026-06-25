Жительницу Кронштадта приговорили к 2 годам колонии строгого режима за нападение с ножом на супруга на лестничной площадке дома 2 февраля 2026 года.

Суд установил, что нетрезвая женщина поссорилась с мужем и ударила его в живот ножом с клинком длиной 13 сантиметров. Перед этим супруги конфликтовали из-за того, что мужчина играл в компьютер и не обращал на нее внимания.

Женщина рассказала следствию, что после работы решила выпить, но не рассчитала количество алкоголя. Когда муж вышел на лестницу покурить, она взяла нож, которым ранее чистила яблоко для ребенка, и последовала за ним.

После удара женщина увидела кровь и вызвала экстренные службы. Сначала она заявила, что на супруга напал неизвестный, однако полицейские обнаружили кровь на ее руках и задержали.

Подсудимая полностью признала вину и раскаялась. Она также сообщила, что муж мало занимался ребенком, большую часть времени проводил за телевизором и компьютерными играми, приносил домой доход ниже прожиточного минимума и становился агрессивным после употребления алкоголя.

Собственное пристрастие к спиртному женщина отрицать не стала. Кронштадтский районный суд признал ее виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.