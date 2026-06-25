В хозяйстве «Брод» в Лужском районе Ленобласти начался сбор жимолости. Уже собрано 1 150 кг ягод, ожидается, что общий урожай будет около двух тонн. Ягоды отправляют в торговые сети.

На сборе урожая вместе со взрослыми работают ребята из агрокласса Скребловской школы. Для них это летняя практика, которая дополняет теоретические занятия из учебного года, рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. В рамках таких мероприятий школьники также получают ягоды с поля и возможность съездить на экскурсию. Например, 50 школьников уже посетили Петергоф.

Глава региона отметил, что сегодня профильные классы открываются в сельских школах, где есть крупные хозяйства. В дальнейшем ученики могут рассчитывать на льготное поступление в вузы и гарантированное трудоустройство в родном селе или хозяйстве. Работа ведется в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».