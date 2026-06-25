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Ученые рассчитали, когда на Земле исчезнут растения

Растительная жизнь на Земле может сохраниться еще около 1,8 миллиарда лет, несмотря на постепенное увеличение яркости Солнца. К такому выводу пришли американские ученые, использовавшие трехмерную модель климата планеты.

Исследование провели Джейкоб Хакка-Мисра из института Blue Marble Space и Эрик Вулф из Университета Колорадо в Боулдере. Для расчетов они применили модель общей циркуляции атмосферы ExoCAM, позволяющую оценивать изменения температуры, осадков, облачности и других климатических параметров в далеком будущем.

Светимость Солнца увеличивается примерно на 10% за каждый миллиард лет. Из-за этого Земля будет получать все больше энергии, а ее поверхность постепенно станет слишком горячей для растений, животных и других сложных организмов.

Важную роль в этом процессе играет силикатное выветривание. Углекислый газ вступает в реакцию с горными породами, затем переносится реками в океан и накапливается на дне в составе карбонатов. Через геологические процессы часть углерода возвращается в атмосферу при вулканической активности.

Ученые рассмотрели два предельных сценария. Первый предполагает слабую зависимость выветривания от температуры. В этом случае концентрация углекислого газа останется примерно на современном уровне, а Земля будет постепенно нагреваться из-за увеличения яркости Солнца.

При таком развитии событий планета станет слишком горячей для большинства наземных растений примерно через 1,68 миллиарда лет. Полностью непригодными для наземной растительности условия могут стать через 1,87 миллиарда лет.

Второй сценарий предполагает сильное силикатное выветривание. Процесс будет активнее поглощать углекислый газ и сдерживать рост температуры, однако его концентрация в атмосфере постепенно опустится до уровня, при котором растения не смогут осуществлять фотосинтез.

Традиционный порог для C4-растений составляет около 10 частей углекислого газа на миллион частей воздуха. При достижении этого уровня растительная биосфера может начать исчезать примерно через 1,35 миллиарда лет.

После исчезновения растительности Земля, предположительно, еще некоторое время останется пригодной для микроорганизмов. Окончательный предел наступит позднее, когда усиление солнечного излучения приведет к испарению океанов и сделает планету непригодной для известных форм жизни.

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