На заседании правительства Ленинградской области председатель комитета образования Ирина Кириллова доложила об итогах работы региональной психологической службы.

Основной площадкой в этом направлении является Региональный центр психологической помощи на базе Института развития образования. Он предупреждает суицидальные и кризисные состояния у детей и осуществляет комплексное сопровождение подростков силами мобильных бригад. Помимо головного офиса, в области открыто пять отделений, в штате которых — руководители, психологи, методисты и водители.

Как отметила Ирина Кириллова, помощь должна быть доступна не только через мобильное реагирование, но и непосредственно на местах. В прошлом году в регионе ввели 600 ставок педагогов-психологов из расчёта одна ставка на 300 учащихся. Отдельное внимание уделяется поддержке семей участников СВО: сотрудники провели уже более 1000 консультаций. При этом средняя зарплата педагогов-психологов доведена до среднеобластного уровня.

Для дистанционных обращений работает сервис «Цифровой психолог», куда могут обратиться как родители, так и дети. Консультации в этом формате ведут 39 педагогов-психологов. Также действует «горячая линия» Регионального центра по единому номеру: 8-800-200-78-12.