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В Ленобласти расширили психологическую помощь школьникам: мобильные бригады и «Цифровой психолог»

На заседании правительства Ленинградской области председатель комитета образования Ирина Кириллова доложила об итогах работы региональной психологической службы.

В Ленобласти расширили психологическую помощь школьникам: мобильные бригады и «Цифровой психолог» - На заседании правительства Ленинградской области председатель комитета образования Ирина Кириллова д
Фото: Правительство Ленинградской области

Основной площадкой в этом направлении является Региональный центр психологической помощи на базе Института развития образования. Он предупреждает суицидальные и кризисные состояния у детей и осуществляет комплексное сопровождение подростков силами мобильных бригад. Помимо головного офиса, в области открыто пять отделений, в штате которых — руководители, психологи, методисты и водители.

Как отметила Ирина Кириллова, помощь должна быть доступна не только через мобильное реагирование, но и непосредственно на местах. В прошлом году в регионе ввели 600 ставок педагогов-психологов из расчёта одна ставка на 300 учащихся. Отдельное внимание уделяется поддержке семей участников СВО: сотрудники провели уже более 1000 консультаций. При этом средняя зарплата педагогов-психологов доведена до среднеобластного уровня.

Для дистанционных обращений работает сервис «Цифровой психолог», куда могут обратиться как родители, так и дети. Консультации в этом формате ведут 39 педагогов-психологов. Также действует «горячая линия» Регионального центра по единому номеру: 8-800-200-78-12.

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Названы районы Ленинградской области с наибольшей активностью клещей

Почти 1700 жителей Петербурга и Ленобласти пострадали от укусов паразитов за неделю.

С 18 по 24 июня в Петербурге и Ленинградской области зарегистрировано 1697 случаев присасывания клещей. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора

Из общего числа обращений 25,9% пришлись на Ленобласть. Лидерами по активности клещей оказались Приозерский (12,6%), Выборгский (11,4%) и Всеволожский (10,4%), Волховский и Тихвинский (по 10,7%) и Бокситогорский (10,2%) районы.

В Петербурге больше всего жалоб поступило из Курортный (20,5%), Пушкинского (17,5%), а также Выборгского (17%).

Также в регионах продолжается кампания по вакцинации от клещевого энцефалита. Всего на текущий момент привито более 88 тыс. жителей Санкт-Петербурга и более 54 тыс. жителей Ленобласти.

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Фото на миниатюре: magnific

Теги

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