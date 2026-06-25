Удаление приложений ВК из App Store является политически мотивированным решением, так как никаких законных оснований для этого нет, заявляет Минцифры РФ.

«Минцифры считает удаление приложений ВК из App Store политически мотивированным решением. Министерство не получило от компании Apple аргументированной позиции о наличии санкционных требований. На основе полученных заключений, в том числе со стороны американских юридических компаний, Минцифры подтверждает отсутствие данных оснований для блокировки приложений VK», - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что удаление российских приложений из App Store - это проявление недобросовестной конкуренции, связанное с защитой интересов зарубежных платформ, которые вытесняются российскими приложениями.

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Министерство обратилось в Федеральную антимонопольную службу с жалобой на американскую корпорацию Apple, которая не выполняет ряд требований российского законодательства.