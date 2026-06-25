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Новости Социум

Минцифры назвало удаление ВК из App Store политически мотивированным

Удаление приложений ВК из App Store является политически мотивированным решением, так как никаких законных оснований для этого нет, заявляет Минцифры РФ.

«Минцифры считает удаление приложений ВК из App Store политически мотивированным решением. Министерство не получило от компании Apple аргументированной позиции о наличии санкционных требований. На основе полученных заключений, в том числе со стороны американских юридических компаний, Минцифры подтверждает отсутствие данных оснований для блокировки приложений VK», - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что удаление российских приложений из App Store - это проявление недобросовестной конкуренции, связанное с защитой интересов зарубежных платформ, которые вытесняются российскими приложениями.

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25.06.2026
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Министерство обратилось в Федеральную антимонопольную службу с жалобой на американскую корпорацию Apple, которая не выполняет ряд требований российского законодательства.

Теги

vk Минцифры Россия App store
Новости Социум

Генеральная репетиция «Алых парусов» пройдет без зрителей

Публика не будет допущена на генеральную репетицию праздника выпускников «Алые паруса» в ночь с 26 на 27 июня, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Генеральная репетиция «Алых парусов» пройдет без зрителей - С 19:00 в центре города будут введены ограничения для транспорта и пешеходов.
Фото: pxhere

Техническая подготовка пройдет с 20:00 до 02:30. С 19:00 в центре города будут введены ограничения для транспорта и пешеходов. Дворцовый, Троицкий и Благовещенский мосты будут закрыты. Благовещенский мост откроют в 20:35 для выезда жителей из центра.

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Также стоит отметить, что Эрмитаж объявил о сокращении часов работы 27 июня. Главный музейный комплекс, Главный штаб и Дворец Меншикова будут открыты до 16:00, кассы закроются в 15:00.

Кроме того, 27 июня, вход на территорию Заячьего острова и Петропавловской крепости будет закрыт с 13:00. Билетные кассы закроются на час раньше – в 12:00.

Теги

Петербург репетиция алые паруса праздник выпускников

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