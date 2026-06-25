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Новости Социум

Россияне рассказали, в какие месяцы предпочитают брать отпуск

Аналитики VK Tech на основе данных платформы VK HR Tek определили периоды 2025 года, когда россияне чаще всего брали отпуск.

Лидером традиционно стал июль, на который приходится 24,2% всех отпусков. За ним следуют июнь (22,3%) и декабрь (21,6%). Весной чаще всего граждане уходят в отпуск в марте. 

При это картина сильно меняется в зависимости от региона. В Центральном и Северо-Западном федеральных округах сохраняется классическая модель с июльским максимумом. В то же время жители Приволжского и Уральского округов чаще уходят на отдых в октябре. В Сибирском округе предпочитают июль. В Дальневосточном федеральном округе летний пик смещен на август, а абсолютным лидером по количеству отпусков стал декабрь. 

«Июнь, июль и декабрь — месяцы, когда кадровые службы работают на пределе. Пики отпусков совпадают с полугодовыми и годовыми отчетами, закрытием кварталов: одновременно оформляются сотни заявлений, согласовываются замены, закрываются остатки дней отпусков. Ручная обработка в таких условиях создает “узкое место” — документы задерживаются, согласующие не успевают, сотрудники не получают подтверждение вовремя. Именно в пиковые месяцы автоматизация КЭДО дает наибольшую отдачу. Платформа берет на себя рутину, а HR-специалисты получают возможность управлять ситуацией, а не гасить последствия», — комментирует руководитель продуктового направления VK HR Tek Михаил Юрьев.

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Новости Социум

Всех петербургских школьников вывезли из лагеря "Артек" в Крыму

Всего домой отправились 99 ребят. На отдыхе они пробыли только четыре дня.

Делегация из 99 петербургских школьников покинула лагерь «Артек» после принятия решения о приостановке детского отдыха в Крыму. Об этом 25 июня сообщила вице-губернатор Северной столицы Ирина Потехина.

«Из Артека уже уехали все», — приводит ее слова «Фонтанка».

Всего на момент отмены детского отдыха в Крыму находилось 257 школьников из Петербурга. Значительную часть из них составляли дети-инвалиды, получившие путевки за счет городского бюджета. По словам вице-губернатора, часть ребят была перенаправлена в лагеря Краснодарского края, остальные будут доставлены в Петербург.

Ирина Потехина добавила, что расходы по доставке детей из Анапы берет на себя город. Кроме того, родителям вернут средств за путевки. 

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