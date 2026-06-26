Группа депутатов во главе с председателем «Справедливой России» Сергеем Мироновым внесла в Госдуму РФ пакет законопроектов, направленных на ограничение роста тарифов жилищно-коммунальных услуг.

Первый законопроект предусматривает введение моратория на повышение тарифов ЖКХ с 1 июля по 31 декабря 2026 года, что предполагает отмену запланированной на 1 октября индексации.

Второй документ предлагает установить правило, согласно которому тарифы могут повышаться не чаще одного раза в год. Третий законопроект предусматривает обязательное согласование любых повышений тарифов, включая региональные индексы, с Госдумой. При этом рост тарифов не должен превышать уровень инфляции.

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Миронов заявил, что действующая система позволяет регионам значительно увеличивать платежи за счёт дополнительных коэффициентов и отклонений от базовых индексов. По его мнению, постоянное повышение тарифов не приводит к улучшению качества коммунальных услуг и не снижает аварийность в отрасли.