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Между Россией и Украиной прошел обмен военнопленными

Домой вернутся 160 российских военнослужащих. 

Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 160 на 160 человек. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Российские военнослужащие сейчас находятся на территории Белоруссии. На месте работает уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.

«При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты», — указано в сообщении.

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Фото на миниатюре: vecstock/ magnific

Теги

обмен пленными Россия СВО Украина
Новости Социум

В России предложили ограничить индексацию тарифов ЖКХ одним разом в год

Группа депутатов во главе с председателем «Справедливой России» Сергеем Мироновым внесла в Госдуму РФ пакет законопроектов, направленных на ограничение роста тарифов жилищно-коммунальных услуг.

Первый законопроект предусматривает введение моратория на повышение тарифов ЖКХ с 1 июля по 31 декабря 2026 года, что предполагает отмену запланированной на 1 октября индексации.

Второй документ предлагает установить правило, согласно которому тарифы могут повышаться не чаще одного раза в год. Третий законопроект предусматривает обязательное согласование любых повышений тарифов, включая региональные индексы, с Госдумой. При этом рост тарифов не должен превышать уровень инфляции.

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Миронов заявил, что действующая система позволяет регионам значительно увеличивать платежи за счёт дополнительных коэффициентов и отклонений от базовых индексов. По его мнению, постоянное повышение тарифов не приводит к улучшению качества коммунальных услуг и не снижает аварийность в отрасли.

Теги

ЖКУ ЖУХ госдума Россия

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