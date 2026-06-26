Домой вернутся 160 российских военнослужащих.
Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 160 на 160 человек. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Российские военнослужащие сейчас находятся на территории Белоруссии. На месте работает уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.
«При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты», — указано в сообщении.
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