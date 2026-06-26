По данным Минобороны, беспилотники уничтожили над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской и Астраханской областями, Московским регионом, Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Мэр Москвы Сергей Собянин в течение ночи 13 раз сообщал об отражении атак на столицу. С начала суток 26 июня на подлете к Москве уничтожили 45 беспилотников. На местах падения обломков работали экстренные службы. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Аэропорты Домодедово, Внуково и Шереметьево принимали и отправляли самолеты по согласованию. Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов.

Наиболее массированной атаке подверглась Тульская область, где за ночь уничтожили 157 беспилотников. В Щекинском районе поврежден частный жилой дом, пострадала женщина. Ей оказывают медицинскую помощь. В Новомосковске повреждения получили линия электропередачи и промышленное предприятие.

Около 15 беспилотников уничтожили над Миллеровским, Чертковским, Неклиновским, Шолоховским, Боковским, Тарасовским и Усть-Донецким районами Ростовской области. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

После атак проблемы с электроснабжением возникли в Запорожской и Херсонской областях. Без электричества осталась значительная часть территорий. Специалисты приступили к восстановлению подачи энергии.