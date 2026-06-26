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Над Россией за ночь сбили 660 украинских БПЛА

По данным Минобороны, беспилотники уничтожили над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской и Астраханской областями, Московским регионом, Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Мэр Москвы Сергей Собянин в течение ночи 13 раз сообщал об отражении атак на столицу. С начала суток 26 июня на подлете к Москве уничтожили 45 беспилотников. На местах падения обломков работали экстренные службы. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Аэропорты Домодедово, Внуково и Шереметьево принимали и отправляли самолеты по согласованию. Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов.

Наиболее массированной атаке подверглась Тульская область, где за ночь уничтожили 157 беспилотников. В Щекинском районе поврежден частный жилой дом, пострадала женщина. Ей оказывают медицинскую помощь. В Новомосковске повреждения получили линия электропередачи и промышленное предприятие.

Около 15 беспилотников уничтожили над Миллеровским, Чертковским, Неклиновским, Шолоховским, Боковским, Тарасовским и Усть-Донецким районами Ростовской области. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

После атак проблемы с электроснабжением возникли в Запорожской и Херсонской областях. Без электричества осталась значительная часть территорий. Специалисты приступили к восстановлению подачи энергии.

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Теги

БПЛА СВО Россия
Новости Социум

Более 50 свалок ликвидируют в 2026 году в Ленобласти

В Ленинградской области в 2026 году создадут 196 новых площадок для накопления твердых коммунальных отходов и отремонтируют еще 221 объект.

Для строительства новых площадок заключили 26 соглашений, сообщила председатель комитета по обращению с отходами Анастасия Кузнецова на заседании регионального правительства. Еще 13 соглашений предусматривают ликвидацию 52 незаконных свалок общим объемом более 23,5 тысячи кубических метров.

«Создание мест накопления ТКО – заключено 26 соглашений на создание 196 мест; ликвидация несанкционированных свалок – заключено 13 соглашений на ликвидацию 52 несанкционированных свалок объемом 23 506,0 «кубов»; ремонт и модернизация мест накоплению ТКО – заключено 29 соглашений на ремонт 221 площадки», – поделилась планами на 2026 год Анастасия Кузнецова

Работы проведут в рамках отраслевого проекта «Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области».

Первый вице-губернатор Ленобласти Роман Марков предложил создать рейтинг муниципалитетов на основе жалоб жителей на состояние и чистоту контейнерных площадок.

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