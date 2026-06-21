Глава Ленобласти подчеркнул, что за качеством здравоохранения прежде всего стоят люди. Их поддержке в регионе уделяется особое внимание.

В День медицинского работника губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о том, как в регионе поддерживают представителей сферы здравоохранения.

Как подчеркнул глава Ленобласти, регион демонстрирует одни из лучших показателей по росту продолжительности жизни в стране. Это стало возможно благодаря сочетанию современной инфраструктуры и системной работы в части поддержки кадров.

Так, в регионе действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», которые позволили привлечь в малые города и села более 1000 медиков, обеспечив жителей отдаленных районов качественной медицинской помощью.

«Программа даёт врачам и фельдшерам деньги при переезде в малые города и сёла, а пациентам — быструю помощь даже в самых отдалённых районах», — отметил губернатор.

Тем временем в больницах внедряются системы наставничества и мониторинга нагрузки, что помогает бороться с профессиональным выгоранием сотрудников. Особое внимание уделяется подготовке новых кадров. В Ленобласти функционируют 19 филиалов Центра непрерывного профессионального медицинского развития, а в школах открыты профильные медицинские классы для более чем 500 старшеклассников.

«Целевой набор растёт в учреждения профессионального образования: с 2022 по 2025 год количество поступивших увеличилось на 30%. Это значит, что студенты заранее знают, куда вернутся работать», — рассказал глава региона.

В дальнейших планах — обновление первичного звена, включая строительство новых ФАПов и расширение парка санитарной авиации. Александр Дрозденко добавил, что каждый новый объект заранее обеспечивается квалифицированными кадрами через целевой набор и расширяются меры поддержки.