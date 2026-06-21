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Александр Дрозденко рассказал, как Ленобласть поддерживает работников здравоохранения

Глава Ленобласти подчеркнул, что за качеством здравоохранения прежде всего стоят люди. Их поддержке в регионе уделяется особое внимание.

Александр Дрозденко рассказал, как Ленобласть поддерживает работников здравоохранения - Глава Ленобласти подчеркнул, что за качеством здравоохранения прежде всего стоят люди. Их поддержке
Фото: Александр Дрозденко/ МАХ

В День медицинского работника губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о том, как в регионе поддерживают представителей сферы здравоохранения.

Как подчеркнул глава Ленобласти, регион демонстрирует одни из лучших показателей по росту продолжительности жизни в стране. Это стало возможно благодаря сочетанию современной инфраструктуры и системной работы в части поддержки кадров.

Так, в регионе действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», которые позволили привлечь в малые города и села более 1000 медиков, обеспечив жителей отдаленных районов качественной медицинской помощью.

«Программа даёт врачам и фельдшерам деньги при переезде в малые города и сёла, а пациентам — быструю помощь даже в самых отдалённых районах», — отметил губернатор. 

Тем временем в больницах внедряются системы наставничества и мониторинга нагрузки, что помогает бороться с профессиональным выгоранием сотрудников. Особое внимание уделяется подготовке новых кадров. В Ленобласти функционируют 19 филиалов Центра непрерывного профессионального медицинского развития, а в школах открыты профильные медицинские классы для более чем 500 старшеклассников.

«Целевой набор растёт в учреждения профессионального образования: с 2022 по 2025 год количество поступивших увеличилось на 30%. Это значит, что студенты заранее знают, куда вернутся работать», — рассказал глава региона.

В дальнейших планах — обновление первичного звена, включая строительство новых ФАПов и расширение парка санитарной авиации. Александр Дрозденко добавил, что каждый новый объект заранее обеспечивается квалифицированными кадрами через целевой набор и расширяются меры поддержки.

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Александр Дрозденко Здравоохранение в Ленобласти
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Россиянам назвали самый бюджетный холодный суп этого лета

Аналитики выяснили, приготовление какого первого блюда этим летом обойдется дешевле всего.

Классический свекольник оказался самым бюджетным супом среди летних первых блюд. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на расчеты аналитиков.

Как следует из расчетов, порция объемом 250 мл обойдется всего в 27 рублей. При этом самым дорогим ингредиентом является сметана, стоимость которой сейчас составляет 38 рублей за 200 грамм.

Второе место в рейтинге заняла традиционная окрошка. Ее цена варьируется в зависимости от выбранной заправки. Вариант с квасом обойдется в 49,5 рубля на человека, а с кефиром и минеральной водой — в 51,5 рубля. На семью из четырех человек такой обед будет стоить 198 и 206 рублей соответственно. Главной статьей расходов стала вареная колбаса, цена которой составляет 40 рублей за 120 грамм.

Наиболее затратным вариантом среди первых холодных блюд оказался испанский гаспачо. Стоимость одной порции достигает 55,75 рубля. Основную часть расходов составляют свежие помидоры — 600 грамм овощей обойдутся в 114 рублей. 

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Фото на миниатюре: magnific

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