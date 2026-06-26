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Новая битва за Средиземье: Петербуржец пытается отсудить себе права на имя Бильбо Бэггинса

суд
Фото: pxhere

Владелец сети магазинов сумок и аксессуаров Baggins Андрей Аганин подал иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака Bilbo Baggins в России.

Ответчиком выступает американская компания Middle-earth Enterprises LLC, владеющая правами на использование персонажей и элементов произведений Джона Рональда Руэла Толкина «Властелин колец» и «Хоббит». Карточка дела появилась в картотеке арбитражных судов.

Предприниматель требует прекратить охрану товарного знака из-за его предполагаемого неиспользования в России. По российскому законодательству права на знак могут быть досрочно прекращены, если правообладатель не использовал его непрерывно в течение трех лет.

Аганин уже владеет товарным знаком Baggins, под которым работает сеть магазинов сумок, чемоданов, зонтов, кошельков и ремней.

Ранее связанная с предпринимателем компания «Бэггинс компани» пыталась зарегистрировать обозначение BAGGINS COFFEE. В августе 2024 года Роспатент отказал в регистрации после возражений Middle-earth Enterprises.

Американская компания утверждала, что слово Baggins ассоциируется с персонажами Бильбо и Фродо Бэггинсами. Российская сторона обжаловала отказ, указав, что бренд используется с 2017 года, а оформление заведений не содержит отсылок к произведениям Толкина.

В январе 2025 года Палата по патентным спорам удовлетворила возражение и зарегистрировала товарный знак BAGGINS COFFEE. Коллегия решила, что обозначение не тождественно именам персонажей и не создает прямой связи с произведениями Толкина.

Middle-earth Enterprises неоднократно предъявляла претензии компаниям, использовавшим названия и образы, связанные со Средиземьем. В разные годы требования получали британские заведения The Hobbit и Hungry Hobbit, а также компания по вывозу мусора Lord of the Bins.

При этом в марте 2025 года австралийская сеть веганских ресторанов Lord of the Fries смогла сохранить свое название по итогам судебного разбирательства.

Middle-earth Enterprises была создана в 1977 году как подразделение The Saul Zaentz Company. В 2022 году компанию приобрел шведский холдинг Embracer Group примерно за 395 миллионов долларов США.

Если суд подтвердит, что товарный знак Bilbo Baggins не использовался в России в течение установленного срока, его правовая охрана может быть досрочно прекращена полностью или в отношении отдельных категорий товаров и услуг.

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В Ленинградской области появятся шесть новых памятников природы

В Ленинградской области в ближайшие годы шесть природных объектов получат особый охранный статус. Об этом сообщили в комитете по природным ресурсам региона.

В перечень будущих памятников природы регионального значения вошли каньон реки Сума, Гатчинские ключевые болота и известняки, низинное болото к западу от деревни Березняк, природная территория «Ольховка», водопад Падунец и Ландышевка.

В Ленинградской области появятся шесть новых памятников природы - К 2035 году площадь ООПТ в Ленобласти планируется увеличить более чем в два раза, а их общее количес
Фото: комитет по природным ресурсам Ленобласти

Сейчас специалисты комитета совместно с Дирекцией особо охраняемых природных территорий (ООПТ) проводят комплексные научные обследования. Эксперты уточняют границы будущих природоохранных зон, исследуют экосистемы и определяют наиболее ценные природные комплексы.

«Создание новых особо охраняемых природных территорий — это вклад в устойчивое развитие Ленинградской области. Мы сохраняем уникальные природные комплексы, поддерживаем биологическое разнообразие и создаем условия, чтобы жители и будущие поколения могли видеть природу нашего региона такой, какой мы знаем ее сегодня», — отметил председатель комитета по природным ресурсам Ленобласти Федор.

К 2035 году площадь ООПТ в Ленобласти планируется увеличить более чем в два раза, а их общее количество довести до 94.

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памятник природы ООПТ Ленобласть

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