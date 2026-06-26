Владелец сети магазинов сумок и аксессуаров Baggins Андрей Аганин подал иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака Bilbo Baggins в России.

Ответчиком выступает американская компания Middle-earth Enterprises LLC, владеющая правами на использование персонажей и элементов произведений Джона Рональда Руэла Толкина «Властелин колец» и «Хоббит». Карточка дела появилась в картотеке арбитражных судов.

Предприниматель требует прекратить охрану товарного знака из-за его предполагаемого неиспользования в России. По российскому законодательству права на знак могут быть досрочно прекращены, если правообладатель не использовал его непрерывно в течение трех лет.

Аганин уже владеет товарным знаком Baggins, под которым работает сеть магазинов сумок, чемоданов, зонтов, кошельков и ремней.

Ранее связанная с предпринимателем компания «Бэггинс компани» пыталась зарегистрировать обозначение BAGGINS COFFEE. В августе 2024 года Роспатент отказал в регистрации после возражений Middle-earth Enterprises.

Американская компания утверждала, что слово Baggins ассоциируется с персонажами Бильбо и Фродо Бэггинсами. Российская сторона обжаловала отказ, указав, что бренд используется с 2017 года, а оформление заведений не содержит отсылок к произведениям Толкина.

В январе 2025 года Палата по патентным спорам удовлетворила возражение и зарегистрировала товарный знак BAGGINS COFFEE. Коллегия решила, что обозначение не тождественно именам персонажей и не создает прямой связи с произведениями Толкина.

Middle-earth Enterprises неоднократно предъявляла претензии компаниям, использовавшим названия и образы, связанные со Средиземьем. В разные годы требования получали британские заведения The Hobbit и Hungry Hobbit, а также компания по вывозу мусора Lord of the Bins.

При этом в марте 2025 года австралийская сеть веганских ресторанов Lord of the Fries смогла сохранить свое название по итогам судебного разбирательства.

Middle-earth Enterprises была создана в 1977 году как подразделение The Saul Zaentz Company. В 2022 году компанию приобрел шведский холдинг Embracer Group примерно за 395 миллионов долларов США.

Если суд подтвердит, что товарный знак Bilbo Baggins не использовался в России в течение установленного срока, его правовая охрана может быть досрочно прекращена полностью или в отношении отдельных категорий товаров и услуг.