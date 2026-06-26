Казахстан не получал официальных запросов от России на поставку бензина, сообщил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов.

«Официальных запросов с российской стороны у нас не было», – сказал Ерлан Аккенженов журналистам.

По словам министра, если подобное обращение поступит, казахстанская сторона рассмотрит его в установленном порядке.

Агентство Reuters 24 июня сообщило со ссылкой на четыре источника в отрасли, что Россия ведет переговоры с Казахстаном об импорте около 50 тысяч тонн бензина АИ-92.

По данным агентства, топливо планировалось приобрести для сокращения дефицита на российском рынке, возникшего после остановки нефтеперерабатывающих заводов и внеплановых ремонтов.