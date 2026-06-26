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В Казахстане опровергли сообщения СМИ о поставках бензина в Россию

Казахстан не получал официальных запросов от России на поставку бензина, сообщил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов.

«Официальных запросов с российской стороны у нас не было», – сказал Ерлан Аккенженов журналистам.

По словам министра, если подобное обращение поступит, казахстанская сторона рассмотрит его в установленном порядке.

Агентство Reuters 24 июня сообщило со ссылкой на четыре источника в отрасли, что Россия ведет переговоры с Казахстаном об импорте около 50 тысяч тонн бензина АИ-92.

По данным агентства, топливо планировалось приобрести для сокращения дефицита на российском рынке, возникшего после остановки нефтеперерабатывающих заводов и внеплановых ремонтов.

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ДТП произошло на дороге Ящера – Дивенская – Кузнецово. По данным полиции, 14-летний водитель питбайка выехал на встречную полосу и столкнулся с мопедом. После удара питбайк отбросило на опору линии электропередачи, после чего он перевернулся.

В больницу доставили водителя и пассажира питбайка. Обоим пострадавшим по 14 лет. Полиция проводит проверку. Решается вопрос об уголовном деле.

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