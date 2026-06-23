weather 19.2°
$ 73.77
84.59

Главная / Новости / Агрессивная сущность украинских властей очевидна: Сергей Перминов об угрозах Киева в адрес Минска

Новости Точка зрения outside Главное

Агрессивная сущность украинских властей очевидна: Сергей Перминов об угрозах Киева в адрес Минска

Киевские власти стремятся подорвать политическую систему Белоруссии, однако Минск знает цену суверенитету и предпримет все требующиеся меры, подчеркнул сенатор.

Агрессивная сущность украинских властей очевидна: Сергей Перминов об угрозах Киева в адрес Минска - Киевские власти стремятся подорвать политическую систему Белоруссии, однако Минск знает цену суверен
Фото: 47channel

В конце июня резко обострились отношения Украины и Белоруссии. Владимир Зеленский выдвинул ультиматум Минску, в котором потребовал убрать с приграничной территории некие ретрансляторы, а также прекратить поставки в Россию топлива и военной продукции. После этого в Кремле анонсировали встречу Владимира Путина и Александра Лукашенко для обсуждения данной ситуации.

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов в беседе с ivbg.ru рассказал, к чему приведут угрозы Зеленского в адрес Белоруссии и скажется ли данная ситуация на отношениях между Минском и Москвой.

«Угрозы главы киевского режима Белоруссии венчают провокации последних недель. В мае Минск бездоказательно был обвинен в подготовке нападения, а теперь, не найдя достаточных предлогов, Киев открыто заявил о собственной готовности атаковать соседнюю страну. Агрессивная сущность украинских властей, являющихся ключевым дестабилизирующим фактором в Восточной Европе, очевидна», — заявил сенатор.

Но если Киев все же решится на удары, то это кардинально изменит ситуацию, подчеркнул парламентарий.

«Обоснование такого шага фактом оказания помощи нашей стране должно учитывать то, что аналогичным, зеркально, заняты многие страны ЕС и не только они. Список не так давно публиковало Минобороны России. Означает ли это, что европейские государства, которые отказались осуждать ультиматум, согласны с тем, что предприятия на их территории являются легитимными целями?», — отметил Сергей Перминов.

При этом данная ситуация никак не отразится на отношениях между Россией и Белоруссией, уверен сенатор, поскольку страны связывают множество нитей.

«Цена сотрудничества с Западом, который никогда не держит слово, в Минске хорошо известна. Как и то, что согласие на ультиматум никогда не умиротворит агрессора. Цель Киева и его покровителей — в попытке подрыва политической системы Белоруссии. Это ни для кого не секрет. Белорусская сторона знает цену суверенитету, что, полагаю, и будет определять ее шаги», — добавил сенатор.

Вам будет интересно
Сергей Перминов: Киев атаками по мирным объектам и жителям стремится к эскалации конфликта
Сенатор осудил киевский режим за недавний удар по автобусу с детьми в Брянской области, назвав случившееся варварским актом терроризма.Фото: 47channel...
19.06.2026
370

Теги

Сергей Перминов Белоруссия Владимир Путин Александр Лукашенко
Новости Социум

В Ленобласти выбрали объекты благоустройства на 2027 год

В регионе подвели итоги голосования по выбору дизайн-проектов общественных пространств, которые реализуют в следующем году.

В Ленобласти выбрали объекты благоустройства на 2027 год - В регионе подвели итоги голосования по выбору дизайн-проектов общественных пространств, которые реал
Фото здесь и далее: Александр Дрозденко/ МАХ

Более 160 тысяч жителей Ленобласти приняли участие в голосовании за дизайн-проекты общественных пространств, которые будут реализованы в 2027 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом рассказал глава региона Александр Дрозденко.

Всего в регионе на голосование было представлено 68 дизайн-проектов из 34 населенных пунктов. Благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», уже в следующем году выбранные жителями парки, набережные, аллеи и площади начнут свое преображение.

По данным регионального комитета по ЖКХ, участие в голосовании приняли 162 565 человек. Наибольшую активность проявили жители Янино, Подпорожья, Бокситогорска, Приозерска и Коммунара. Процесс выбора объектов проходил при поддержке 1397 волонтеров, которые помогали гражданам разобраться в проектах и отдать свой голос.

«Как подчеркнул вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, по всей России в голосовании приняли участие 15 883 904 человека, было выставлено более 6,8 тыс. объектов в 88 регионах. В 2026 году к волонтерскому сопровождению голосования привлечено почти 194 тыс. человек», — отметил губернатор.

В Ленобласти выбрали объекты благоустройства на 2027 год - В регионе подвели итоги голосования по выбору дизайн-проектов общественных пространств, которые реал

Вам будет интересно
Госстройнадзор разрешил ввод в эксплуатацию Научно-технического центра экопромышленного парка
Соответствующее разрешение выдал Госстройнадзор. Фото: Александр Дрозденко/ МАХ В Гатчинском округе Госстройнадзор разрешил ввод в эксплуатацию Научно...
23.06.2026
82

Теги

Александр Дрозденко Благоустройство в Ленобласти Голосование в Ленобласти

Популярное

В Ленобласти на этой неделе ограничат продажу алкоголя
В Ленобласти на этой неделе ограничат продажу алкоголя

09:55 23.06.2026

Облитой кислотой петербурженке удалили левый глаз
Облитой кислотой петербурженке удалили левый глаз

16:25 22.06.2026

Сын Плющенко впервые отреагировал на критику из-за своего перехода в сборную Азербайджана
Сын Плющенко впервые отреагировал на критику из-за своего перехода в сборную Азербайджана

06:44 22.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться