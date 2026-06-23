Киевские власти стремятся подорвать политическую систему Белоруссии, однако Минск знает цену суверенитету и предпримет все требующиеся меры, подчеркнул сенатор.

В конце июня резко обострились отношения Украины и Белоруссии. Владимир Зеленский выдвинул ультиматум Минску, в котором потребовал убрать с приграничной территории некие ретрансляторы, а также прекратить поставки в Россию топлива и военной продукции. После этого в Кремле анонсировали встречу Владимира Путина и Александра Лукашенко для обсуждения данной ситуации.

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов в беседе с ivbg.ru рассказал, к чему приведут угрозы Зеленского в адрес Белоруссии и скажется ли данная ситуация на отношениях между Минском и Москвой.

«Угрозы главы киевского режима Белоруссии венчают провокации последних недель. В мае Минск бездоказательно был обвинен в подготовке нападения, а теперь, не найдя достаточных предлогов, Киев открыто заявил о собственной готовности атаковать соседнюю страну. Агрессивная сущность украинских властей, являющихся ключевым дестабилизирующим фактором в Восточной Европе, очевидна», — заявил сенатор.

Но если Киев все же решится на удары, то это кардинально изменит ситуацию, подчеркнул парламентарий.

«Обоснование такого шага фактом оказания помощи нашей стране должно учитывать то, что аналогичным, зеркально, заняты многие страны ЕС и не только они. Список не так давно публиковало Минобороны России. Означает ли это, что европейские государства, которые отказались осуждать ультиматум, согласны с тем, что предприятия на их территории являются легитимными целями?», — отметил Сергей Перминов.

При этом данная ситуация никак не отразится на отношениях между Россией и Белоруссией, уверен сенатор, поскольку страны связывают множество нитей.

«Цена сотрудничества с Западом, который никогда не держит слово, в Минске хорошо известна. Как и то, что согласие на ультиматум никогда не умиротворит агрессора. Цель Киева и его покровителей — в попытке подрыва политической системы Белоруссии. Это ни для кого не секрет. Белорусская сторона знает цену суверенитету, что, полагаю, и будет определять ее шаги», — добавил сенатор.