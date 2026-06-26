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В Ленинградской области появятся шесть новых памятников природы

В Ленинградской области в ближайшие годы шесть природных объектов получат особый охранный статус. Об этом сообщили в комитете по природным ресурсам региона.

В перечень будущих памятников природы регионального значения вошли каньон реки Сума, Гатчинские ключевые болота и известняки, низинное болото к западу от деревни Березняк, природная территория «Ольховка», водопад Падунец и Ландышевка.

В Ленинградской области появятся шесть новых памятников природы - К 2035 году площадь ООПТ в Ленобласти планируется увеличить более чем в два раза, а их общее количес
Фото: комитет по природным ресурсам Ленобласти

Сейчас специалисты комитета совместно с Дирекцией особо охраняемых природных территорий (ООПТ) проводят комплексные научные обследования. Эксперты уточняют границы будущих природоохранных зон, исследуют экосистемы и определяют наиболее ценные природные комплексы.

«Создание новых особо охраняемых природных территорий — это вклад в устойчивое развитие Ленинградской области. Мы сохраняем уникальные природные комплексы, поддерживаем биологическое разнообразие и создаем условия, чтобы жители и будущие поколения могли видеть природу нашего региона такой, какой мы знаем ее сегодня», — отметил председатель комитета по природным ресурсам Ленобласти Федор.

К 2035 году площадь ООПТ в Ленобласти планируется увеличить более чем в два раза, а их общее количество довести до 94.

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памятник природы ООПТ Ленобласть
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В больницу доставили водителя и пассажира питбайка. Обоим пострадавшим по 14 лет. Полиция проводит проверку. Решается вопрос об уголовном деле.

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