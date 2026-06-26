В Ленобласти стартовала масштабная реставрация мемориалов «Дороги жизни» и «Зеленый пояс Славы», сообщила пресс-служба администрации Всеволожского района.
На мемориалах «Разорванное кольцо» и «Цветок жизни» уже обустраивают строительные площадки. В рамках работ планируется обновить скульптуры, благоустроить территории, установить освещение и системы видеонаблюдения.
Кроме того, километровые столбы с «Дороги жизни» временно демонтируют для проведения ремонтных работ. Их отправят в мастерские для восстановления, а после завершения работ вернут на место.
Основные реставрационные работы запланированы на 2026–2027 годы.