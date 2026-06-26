В ночь с 27 на 28 июня, во время праздника выпускников «Алые паруса», петербургский метрополитен будет работать круглосуточно.

Поезда будут ходить с интервалом до 10 минут, сообщили в городском комитете по транспорту.

Кроме того, для горожан и гостей города в эту ночь организуют движение 10 маршрутов наземного транспорта: троллейбусы №№23 и 46, а также автобусы №№4, 102, 120, 190, 193, 221, 239 и 263. Интервал их движения составит 30 минут.

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Пассажиров просят заранее планировать свои маршруты. В комитете предупредили, что в зависимости от дорожной обстановки возможны дополнительные ограничения.