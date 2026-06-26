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В ночь «Алых парусов» метро в Петербурге будет работать круглосуточно

В ночь с 27 на 28 июня, во время праздника выпускников «Алые паруса», петербургский метрополитен будет работать круглосуточно.

Поезда будут ходить с интервалом до 10 минут, сообщили в городском комитете по транспорту.

Метро
Фото: Freepik.

Кроме того, для горожан и гостей города в эту ночь организуют движение 10 маршрутов наземного транспорта: троллейбусы №№23 и 46, а также автобусы №№4, 102, 120, 190, 193, 221, 239 и 263. Интервал их движения составит 30 минут.

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Пассажиров просят заранее планировать свои маршруты. В комитете предупредили, что в зависимости от дорожной обстановки возможны дополнительные ограничения.

Теги

алые паруса метро круглосуточно Петербург
Новости Социум

На «Дороге жизни» демонтируют памятные километровые столбы для ремонта

В Ленобласти стартовала масштабная реставрация мемориалов «Дороги жизни» и «Зеленый пояс Славы», сообщила пресс-служба администрации Всеволожского района.

На мемориалах «Разорванное кольцо» и «Цветок жизни» уже обустраивают строительные площадки. В рамках работ планируется обновить скульптуры, благоустроить территории, установить освещение и системы видеонаблюдения.

Кроме того, километровые столбы с «Дороги жизни» временно демонтируют для проведения ремонтных работ. Их отправят в мастерские для восстановления, а после завершения работ вернут на место.

Основные реставрационные работы запланированы на 2026–2027 годы.

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Теги

Дорона жизни Всеволожский район Ленобласть ремонт

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