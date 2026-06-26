Фельдшеры Кировской подстанции скорой помощи вернули к жизни 58-летнего мужчину, у которого по дороге в больницу остановилось сердце.

Бригада выехала в одно из садоводств Ленинградской области. Мужчина почувствовал сильное жжение в шее и груди во время строительства бассейна. Первая кардиограмма показала инфаркт.

«Пациент лежал на скамейке, жаловался на сильное жжение в шее, которое распространялось до области желудка. Рассказал бригаде, что всю жизнь занимается тяжелым физическим трудом в строительстве, и в то утро он вместе с коллегами благоустраивал частный участок – они строили бассейн. И вдруг появилась жгучая боль, коллеги сразу вызвали ему скорую», – сообщили на Станции скорой медицинской помощи Ленинградской области.

Фельдшеры связались с дежурным кардиологом, передали результаты обследования и начали лечение. После введения препаратов мужчине стало легче, его повезли в больницу. За 10 минут до прибытия состояние пациента резко ухудшилось. У мужчины остановилось сердце, после чего медики начали сердечно-легочную реанимацию.

Через несколько минут на мониторе появилась фибрилляция желудочков. Фельдшеры дважды применили дефибриллятор. После второго разряда сердечный ритм восстановился, а пациент пришел в сознание и не понял, что пережил клиническую смерть.

Мужчине ввели дополнительные препараты и доставили в больницу, где его уже ожидал кардиолог. Фельдшер Кировской подстанции Ксения Зинченко рассказала, что пациент раньше не обращался к врачам и не жаловался на здоровье. Она напомнила, что инфаркт может произойти внезапно, поэтому при первых болях в груди необходимо сразу обращаться за медицинской помощью.