weather 20.6°
$ 75.63
85.77

Главная / Новости / Фельдшеры Кировской скорой спасли 58-летнего мужчину после клинической смерти

Новости Социум

Фельдшеры Кировской скорой спасли 58-летнего мужчину после клинической смерти

Фельдшеры Кировской подстанции скорой помощи вернули к жизни 58-летнего мужчину, у которого по дороге в больницу остановилось сердце.

Фельдшеры Кировской скорой спасли 58-летнего мужчину после клинической смерти - Фельдшеры Кировской подстанции скорой помощи вернули к жизни 58-летнего мужчину, у которого по дорог
Фото: max_ru/id7804442273_gos/AZ8CiOXzEbU

Бригада выехала в одно из садоводств Ленинградской области. Мужчина почувствовал сильное жжение в шее и груди во время строительства бассейна. Первая кардиограмма показала инфаркт.

«Пациент лежал на скамейке, жаловался на сильное жжение в шее, которое распространялось до области желудка. Рассказал бригаде, что всю жизнь занимается тяжелым физическим трудом в строительстве, и в то утро он вместе с коллегами благоустраивал частный участок – они строили бассейн. И вдруг появилась жгучая боль, коллеги сразу вызвали ему скорую», – сообщили на Станции скорой медицинской помощи Ленинградской области.

Фельдшеры связались с дежурным кардиологом, передали результаты обследования и начали лечение. После введения препаратов мужчине стало легче, его повезли в больницу. За 10 минут до прибытия состояние пациента резко ухудшилось. У мужчины остановилось сердце, после чего медики начали сердечно-легочную реанимацию.

Через несколько минут на мониторе появилась фибрилляция желудочков. Фельдшеры дважды применили дефибриллятор. После второго разряда сердечный ритм восстановился, а пациент пришел в сознание и не понял, что пережил клиническую смерть.

Мужчине ввели дополнительные препараты и доставили в больницу, где его уже ожидал кардиолог. Фельдшер Кировской подстанции Ксения Зинченко рассказала, что пациент раньше не обращался к врачам и не жаловался на здоровье. Она напомнила, что инфаркт может произойти внезапно, поэтому при первых болях в груди необходимо сразу обращаться за медицинской помощью.

Вам будет интересно
Почему врачи скорой помощи не надевают бахилы и не разуваются на вызове
Медики Ленинградской области рассказали, что у этого есть пять веских причин. Во-первых, у сотрудников скорой нет обязанности надевать бахилы при...
05.10.2025
2891

Теги

скорая помощь Ленинградская область
Новости Социум

В Ленобласти растет число специалистов в амбулаторном звене

Прирост числа специалистов в амбулаторном звене в Ленобласти за последнее время составил 5,8%. Об этом на пресс-конференции ТАСС, посвященной кадровому вопросу и национальным проектам «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья», сообщил председатель комитета по здравоохранению Александр Жарков.

«К решению кадрового вопроса мы подходим комплексно. Это меры соцподдержки уже работающих медиков, но также и работа на перспективу: мы привлекаем будущие кадры буквально со школьной, а затем и студенческой скамьи», - сообщил Жарков.

До 2034 года в Ленобласти запланированы модернизация первичного звена, строительство и реконструкция фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и поликлиник, развитие санитарной авиации и мобильных форм работы. Под эти инфраструктурные решения заранее планируется целевое обучение.

Председатель комздрава напомнил, что в регионе действует комплекс мер социальной поддержки медицинских специалистов, включая программу «Земский доктор/фельдшер», увеличенный размер стипендии для студентов-целевиков, ежегодные выплаты врачам дефицитных специальностей, компенсации расходов на ЖКУ и аренду квартиры, а также возможность договора социального найма с последующей приватизацией квартиры.

Вам будет интересно
Александр Дрозденко рассказал, как Ленобласть поддерживает работников здравоохранения
Глава Ленобласти подчеркнул, что за качеством здравоохранения прежде всего стоят люди. Их поддержке в регионе уделяется особое внимание. Фото: Алексан...
21.06.2026
291

Теги

здравоохранение Ленобласть Жарков

Популярное

В Ленобласти на этой неделе ограничат продажу алкоголя
В Ленобласти на этой неделе ограничат продажу алкоголя

09:55 23.06.2026

В Ленобласти выбрали объекты благоустройства на 2027 год
В Ленобласти выбрали объекты благоустройства на 2027 год

16:10 23.06.2026

Облитой кислотой петербурженке удалили левый глаз
Облитой кислотой петербурженке удалили левый глаз

16:25 22.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться