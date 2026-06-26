В Ломоносовском районе ремонт четырехкилометрового участка дороги «Стрельна - Кипень - Гатчина», проходящего через Ропшу, близится к завершению.
Дорожные рабочие уже уложили новое асфальтобетонное покрытие, расчистили полосу отвода и срезали грунт с обочин. В настоящее время идет укрепление обочин. В ближайшее время на участке появятся новые автобусные павильоны, дорожные знаки, сигнальные столбики. Также будет нанесена разметка.
Планируется, что работы будут полностью завершены в начале июля.
В Петербурге задержан водитель машины фотофиксации нарушений, прокативший велосипедиста на капоте
Теперь виновнику ДТП грозит лишение прав или административный арест.
Сотрудники полиции Петербурга задержали водителя автомобиля фиксации нарушений ПДД, который допустил наезд на велосипедиста, и скрылся с места аварии. Об этом 26 июня сообщает городской главк МВД.
«По Невскому проспекту водитель «Лады» в зоне пешеходного перехода совершил наезд на 36-летнего велосипедиста, после чего провез его несколько метров на капоте. На ближайшем повороте велосипедист не удержался и упал на тротуар, а водитель с места происшествия скрылся», — сообщили в ведомстве.
Указывается, что велосипедист не получил серьезных травм и отказался от медицинской помощи. В отношении водителя составлен протокол. Теперь мужчине грозит лишение прав или административный арест.
Как ранее рассказали в Городском центре управления парковками, водитель, допустивший наезд на велосипедиста, является сотрудником подрядной организации. Его уже отстранили от работы, также с ним расторгнут трудовой договор. Соответствующие меры будут приняты и в отношении компании, где работал нарушитель.