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В Ломоносовском районе завершается ремонт дороги «Стрельна - Кипень - Гатчина»

В Ломоносовском районе ремонт четырехкилометрового участка дороги «Стрельна - Кипень - Гатчина», проходящего через Ропшу, близится к завершению.

В Ломоносовском районе завершается ремонт дороги «Стрельна - Кипень - Гатчина» - Планируется, что работы будут полностью завершены в начале июля.
Скрин видео: комитет по дорожному хозяйству ЛО.

Дорожные рабочие уже уложили новое асфальтобетонное покрытие, расчистили полосу отвода и срезали грунт с обочин. В настоящее время идет укрепление обочин. В ближайшее время на участке появятся новые автобусные павильоны, дорожные знаки, сигнальные столбики. Также будет нанесена разметка.

Планируется, что работы будут полностью завершены в начале июля.

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ремонт дороги дороги Ленобласть Ломоносовский район
Новости Происшествия

В Петербурге задержан водитель машины фотофиксации нарушений, прокативший велосипедиста на капоте

Теперь виновнику ДТП грозит лишение прав или административный арест.

В Петербурге задержан водитель машины фотофиксации нарушений, прокативший велосипедиста на капоте - Теперь виновнику ДТП грозит лишение прав или административный арест.
Фото: 78. ru

Сотрудники полиции Петербурга задержали водителя автомобиля фиксации нарушений ПДД, который допустил наезд на велосипедиста, и скрылся с места аварии. Об этом 26 июня сообщает городской главк МВД. 

«По Невскому проспекту водитель «Лады» в зоне пешеходного перехода совершил наезд на 36-летнего велосипедиста, после чего провез его несколько метров на капоте.  На ближайшем повороте велосипедист не удержался и упал на тротуар, а водитель с места происшествия скрылся», — сообщили в ведомстве.

Указывается, что велосипедист не получил серьезных травм и отказался от медицинской помощи. В отношении водителя составлен протокол. Теперь мужчине грозит лишение прав или административный арест.

Как ранее рассказали в Городском центре управления парковками, водитель, допустивший наезд на велосипедиста, является сотрудником подрядной организации. Его уже отстранили от работы, также с ним расторгнут трудовой договор. Соответствующие меры будут приняты и в отношении компании, где работал нарушитель.

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