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Бастрыкин: СК предлагал снизить возраст уголовной ответственности в России до 12 лет

след
Фото: СК

Следственный комитет России предлагал снизить возраст наступления уголовной ответственности для подростков до 12 лет, сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме. Инициатива не получила поддержки.

«Мы предлагали понизить возраст уголовной ответственности для подростков до 12 лет, но не нашли поддержки», – заявил Александр Бастрыкин

По словам главы СК, в 2025 году число уголовных дел о террористических преступлениях с участием несовершеннолетних выросло в три раза. С начала 2026 года Следственный комитет возбудил восемь уголовных дел по фактам нападений подростков на образовательные учреждения.

Правительство России ранее поручило разработать механизм ограничения распространения в СМИ и социальных сетях материалов о вооруженных нападениях на образовательные учреждения и сцен насилия с участием детей. Работой займутся Минпросвещения, МВД, Росмолодежь, Росгвардия и региональные органы власти.

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16.12.2020
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Александр Бастрыкин
Новости Экономика

Зумеры формируют новый профиль частного инвестора

Эксперты ВТБ Мои Инвестиции к Всероссийскому дню молодёжи, который празднуется 27 июня, изучили поведение инвесторов в возрасте до 30 лет.  Анализ примерно 1 млн портфелей данной возрастной группы показал, что те опираются на сбалансированную структуру вложений, защитные инструменты и цифровые сервисы.

Зумеры формируют новый профиль частного инвестора - Эксперты ВТБ Мои Инвестиции к Всероссийскому дню молодёжи, который празднуется 27 июня, изучили пове
Фото: magnific/ senivpetro

Рынок частных инвестиций в России продолжает расти и молодеть. По данным Московской биржи, число частных инвесторов с брокерскими счетами по итогам мая 2026 года превысило 41,6 млн человек, а приток средств физлиц только за последний месяц составил 195,2 млрд рублей. На этом фоне меняется и профиль типичного инвестора.

По данным ВТБ Мои Инвестиции, в портфеле инвестора до 30 лет 46% занимают облигации, 30% — паи фондов, 18% — акции, 6% — денежные средства и драгоценные металлы. А средний размер портфеля составляет без малого 280 тысяч рублей.

Эксперты также отмечают, что молодёжь активнее других возрастных групп подключает ИИ-решения. Уже более 7% инвесторов пользуются сервисом инвестиционного консультирования «Интеллект», и среди молодых пользователей его доля особенно высока. Самая популярная стратегия — «Вечный портфель», на неё приходится 52% подключений в этой аудитории.

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