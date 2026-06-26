Следственный комитет России предлагал снизить возраст наступления уголовной ответственности для подростков до 12 лет, сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме. Инициатива не получила поддержки.
«Мы предлагали понизить возраст уголовной ответственности для подростков до 12 лет, но не нашли поддержки», – заявил Александр Бастрыкин
По словам главы СК, в 2025 году число уголовных дел о террористических преступлениях с участием несовершеннолетних выросло в три раза. С начала 2026 года Следственный комитет возбудил восемь уголовных дел по фактам нападений подростков на образовательные учреждения.
Правительство России ранее поручило разработать механизм ограничения распространения в СМИ и социальных сетях материалов о вооруженных нападениях на образовательные учреждения и сцен насилия с участием детей. Работой займутся Минпросвещения, МВД, Росмолодежь, Росгвардия и региональные органы власти.