Специалисты проверили качество воды в популярных местах отдыха региона.
Роспотребнадзор представил результаты еженедельного мониторинга качества воды в популярных местах отдыха у водоемов Ленинградской области.
Согласно анализу проб воды из 20 зон рекреации на территории девяти муниципальных образований, пригодными для отдыха остаются лишь три водоема. Все они расположены в Приозерском районе:
- озеро Ратное (п.г.т. Кузнечное);
- озеро Отрадное (п. Плодовое);
- озеро Снетковское (с.п. Ларионовское).
В остальных 17 водных акваториях области качество воды оставляет желать лучшего.
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