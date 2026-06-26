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Где в Ленобласти можно купаться: список безопасных для отдыха мест

Специалисты проверили качество воды в популярных местах отдыха региона.

Роспотребнадзор представил результаты еженедельного мониторинга качества воды в популярных местах отдыха у водоемов Ленинградской области. 

Согласно анализу проб воды из 20 зон рекреации на территории девяти муниципальных образований, пригодными для отдыха остаются лишь три водоема. Все они расположены в Приозерском районе:

  • озеро Ратное (п.г.т. Кузнечное);

  • озеро Отрадное (п. Плодовое);

  • озеро Снетковское (с.п. Ларионовское).

В остальных 17 водных акваториях области качество воды оставляет желать лучшего.

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Фото на миниатюре: magnific

Теги

роспотребнадзор безопасные водоемы
Новости outside

Подросток попал в реанимацию, сливая бензин "дедовским" способом

Юноша ремонтировал мопед и ему срочно понадобилось слить бензин. Через несколько часов подросток уже был в реанимации.

В Приморском крае 16-летний юноша получил тяжелое отравление, случайно проглотив бензин. В результате подростка госпитализировали в реанимацию.

Как рассказали в Находкинской городской больнице, парень ремонтировал свой мопед в гараже. В какой-то момент ему понадобился бензин, и он решил его слить из бака «дедовским» способом. В результате юноша наглотался топлива.

«Подросток решил использовать один из самых известных и опасных способов — создать в шланге отрицательное давление ртом. В результате он наглотался топлива, а родителям рассказал о случившимся, только когда вернулся домой", — рассказали в медучреждении.

Родители экстренно доставили ребенка в больницу, к тому моменту отправление длилось уже более трех часов. Состояние мальчика ухудшалось все больше. Врачи приняли решение госпитализировать пострадавшего в реанимацию.

Благодаря грамотным действиям специалистов, подростка удалось спасти. Сейчас он проходит необходимое лечение.

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Фото на миниатюре: magnific/ prostooleh

Теги

топливо Реанимация отравление

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