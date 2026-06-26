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Новости Социум

В Петербурге на время «Алых парусов» перекроют ряд мостов и улиц

В ночь на 28 июня в центре Петербурга для проведения праздника выпускников «Алые паруса» введут ограничения движения.

Согласно сообщению комитета по транспорту, запрет на проезд будет действовать с 14:00 27 июня до 6:00 28 июня на 92 участках дорог. Кроме того, по 30 июня закрыто движение по трем мостам: Благовещенскому, Дворцовому и Троицкому. На десятках улиц в центре также вводится запрет на остановку и стоянку, а также сужение проезжей части.

Водителей просят заранее планировать маршруты и следить за временными знаками. Полный перечень участков с ограничениями опубликован на сайте комитета по транспорту.

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Теги

алые паруса ограничение движения Петербург
Новости outside

Подросток попал в реанимацию, сливая бензин "дедовским" способом

Юноша ремонтировал мопед и ему срочно понадобилось слить бензин. Через несколько часов подросток уже был в реанимации.

В Приморском крае 16-летний юноша получил тяжелое отравление, случайно проглотив бензин. В результате подростка госпитализировали в реанимацию.

Как рассказали в Находкинской городской больнице, парень ремонтировал свой мопед в гараже. В какой-то момент ему понадобился бензин, и он решил его слить из бака «дедовским» способом. В результате юноша наглотался топлива.

«Подросток решил использовать один из самых известных и опасных способов — создать в шланге отрицательное давление ртом. В результате он наглотался топлива, а родителям рассказал о случившимся, только когда вернулся домой", — рассказали в медучреждении.

Родители экстренно доставили ребенка в больницу, к тому моменту отправление длилось уже более трех часов. Состояние мальчика ухудшалось все больше. Врачи приняли решение госпитализировать пострадавшего в реанимацию.

Благодаря грамотным действиям специалистов, подростка удалось спасти. Сейчас он проходит необходимое лечение.

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Фото на миниатюре: magnific/ prostooleh

Теги

топливо Реанимация отравление

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