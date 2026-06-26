В ночь на 28 июня в центре Петербурга для проведения праздника выпускников «Алые паруса» введут ограничения движения.
Согласно сообщению комитета по транспорту, запрет на проезд будет действовать с 14:00 27 июня до 6:00 28 июня на 92 участках дорог. Кроме того, по 30 июня закрыто движение по трем мостам: Благовещенскому, Дворцовому и Троицкому. На десятках улиц в центре также вводится запрет на остановку и стоянку, а также сужение проезжей части.
Водителей просят заранее планировать маршруты и следить за временными знаками. Полный перечень участков с ограничениями опубликован на сайте комитета по транспорту.