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Новости Социум

В России предложили ограничить индексацию тарифов ЖКХ одним разом в год

Группа депутатов во главе с председателем «Справедливой России» Сергеем Мироновым внесла в Госдуму РФ пакет законопроектов, направленных на ограничение роста тарифов жилищно-коммунальных услуг.

Первый законопроект предусматривает введение моратория на повышение тарифов ЖКХ с 1 июля по 31 декабря 2026 года, что предполагает отмену запланированной на 1 октября индексации.

Второй документ предлагает установить правило, согласно которому тарифы могут повышаться не чаще одного раза в год. Третий законопроект предусматривает обязательное согласование любых повышений тарифов, включая региональные индексы, с Госдумой. При этом рост тарифов не должен превышать уровень инфляции.

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Миронов заявил, что действующая система позволяет регионам значительно увеличивать платежи за счёт дополнительных коэффициентов и отклонений от базовых индексов. По его мнению, постоянное повышение тарифов не приводит к улучшению качества коммунальных услуг и не снижает аварийность в отрасли.

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В Петербурге задержан водитель машины фотофиксации нарушений, прокативший велосипедиста на капоте

Теперь виновнику ДТП грозит лишение прав или административный арест.

В Петербурге задержан водитель машины фотофиксации нарушений, прокативший велосипедиста на капоте - Теперь виновнику ДТП грозит лишение прав или административный арест.
Фото: 78. ru

Сотрудники полиции Петербурга задержали водителя автомобиля фиксации нарушений ПДД, который допустил наезд на велосипедиста, и скрылся с места аварии. Об этом 26 июня сообщает городской главк МВД. 

«По Невскому проспекту водитель «Лады» в зоне пешеходного перехода совершил наезд на 36-летнего велосипедиста, после чего провез его несколько метров на капоте.  На ближайшем повороте велосипедист не удержался и упал на тротуар, а водитель с места происшествия скрылся», — сообщили в ведомстве.

Указывается, что велосипедист не получил серьезных травм и отказался от медицинской помощи. В отношении водителя составлен протокол. Теперь мужчине грозит лишение прав или административный арест.

Как ранее рассказали в Городском центре управления парковками, водитель, допустивший наезд на велосипедиста, является сотрудником подрядной организации. Его уже отстранили от работы, также с ним расторгнут трудовой договор. Соответствующие меры будут приняты и в отношении компании, где работал нарушитель.

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