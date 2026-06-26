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Зумеры формируют новый профиль частного инвестора

Эксперты ВТБ Мои Инвестиции к Всероссийскому дню молодёжи, который празднуется 27 июня, изучили поведение инвесторов в возрасте до 30 лет.  Анализ примерно 1 млн портфелей данной возрастной группы показал, что те опираются на сбалансированную структуру вложений, защитные инструменты и цифровые сервисы.

Зумеры формируют новый профиль частного инвестора - Эксперты ВТБ Мои Инвестиции к Всероссийскому дню молодёжи, который празднуется 27 июня, изучили пове
Фото: magnific/ senivpetro

Рынок частных инвестиций в России продолжает расти и молодеть. По данным Московской биржи, число частных инвесторов с брокерскими счетами по итогам мая 2026 года превысило 41,6 млн человек, а приток средств физлиц только за последний месяц составил 195,2 млрд рублей. На этом фоне меняется и профиль типичного инвестора.

По данным ВТБ Мои Инвестиции, в портфеле инвестора до 30 лет 46% занимают облигации, 30% — паи фондов, 18% — акции, 6% — денежные средства и драгоценные металлы. А средний размер портфеля составляет без малого 280 тысяч рублей.

Эксперты также отмечают, что молодёжь активнее других возрастных групп подключает ИИ-решения. Уже более 7% инвесторов пользуются сервисом инвестиционного консультирования «Интеллект», и среди молодых пользователей его доля особенно высока. Самая популярная стратегия — «Вечный портфель», на неё приходится 52% подключений в этой аудитории.

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зумеры ВТБ
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Реставрация Фридрихсгамских ворот в Выборге на финишной прямой

В Выборге завершают работы на историческом памятнике середины XVIII века.

Реставрация Фридрихсгамских ворот в Выборге на финишной прямой - В Выборге завершают работы на историческом памятнике середины XVIII века.
Фото: Владимир Цой/ Соцсети

В Выборге близится к концу реставрация Фридрихсгамских ворот, что станет финальным этапом по благоустройству пешеходного пути от Выборгского замка до парка Монрепо. О завершении работ на объекте сообщил вице-губернатор Ленинградской области Владимир Цой.

Восстановление Фридрихсгамских ворот является частью комплексного проекта, который уже включил в себя реставрацию Равелинных ворот и приведение в порядок Кордегардии. Объединение этих локаций в единый пешеходный маршрут через Кронверк позволит горожанам и туристам комфортно перемещаться между ключевыми историческими точками Выборга.

Сейчас специалисты завершают укладку мощения между объектами, после чего маршрут будет открыт для посещения. Проект реализуется при финансовой поддержке регионального бюджета и музея-заповедника «Монрепо».

Параллельно с этим продолжаются работы по восстановлению элементов Аннинских укреплений. По словам Владимира Цоя, уже заключены контракты на проектирование и реставрационные работы для других памятников Кронверка, запланированные на 2026–2027 годы.

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