Эксперты ВТБ Мои Инвестиции к Всероссийскому дню молодёжи, который празднуется 27 июня, изучили поведение инвесторов в возрасте до 30 лет. Анализ примерно 1 млн портфелей данной возрастной группы показал, что те опираются на сбалансированную структуру вложений, защитные инструменты и цифровые сервисы.

Рынок частных инвестиций в России продолжает расти и молодеть. По данным Московской биржи, число частных инвесторов с брокерскими счетами по итогам мая 2026 года превысило 41,6 млн человек, а приток средств физлиц только за последний месяц составил 195,2 млрд рублей. На этом фоне меняется и профиль типичного инвестора.

По данным ВТБ Мои Инвестиции, в портфеле инвестора до 30 лет 46% занимают облигации, 30% — паи фондов, 18% — акции, 6% — денежные средства и драгоценные металлы. А средний размер портфеля составляет без малого 280 тысяч рублей.

Эксперты также отмечают, что молодёжь активнее других возрастных групп подключает ИИ-решения. Уже более 7% инвесторов пользуются сервисом инвестиционного консультирования «Интеллект», и среди молодых пользователей его доля особенно высока. Самая популярная стратегия — «Вечный портфель», на неё приходится 52% подключений в этой аудитории.