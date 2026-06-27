Ученые заявили об ускоренном биологическом старении поколения людей, рожденных в 90-х.

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, выявило тревожную тенденцию. Люди, рожденные в 1990-х годах, биологически стареют быстрее, чем их сверстники предыдущих поколений.

Группа исследователей из Вашингтонского университета проанализировала медицинские показатели почти 160 тысяч человек из Британского биобанка, сопоставив их хронологический возраст с биологическим состоянием организма. Результаты оказались неожиданными. У представителей поколения 1990–1999 годов рождения разрыв между паспортным и биологическим возрастом оказался на 92% больше, чем у людей, родившихся в конце 1960-х.

Эти данные свидетельствуют о том, что маркеры старения у современных миллениалов и зумеров прогрессируют значительно интенсивнее. Примечательно, что у мужчин эта тенденция прослеживается сильнее, чем у женщин. Ученые также обратили внимание на связь биологического старения с онкологическими заболеваниями. Например, ускоренное старение иммунной системы ассоциируется с риском рака легких, а состояние жировой ткани — с вероятностью развития колоректального рака. В частности, риск рака толстой кишки у лиц, родившихся в 90-х, оказался как минимум в четыре раза выше по сравнению с поколением 60-х.

Впрочем, авторы работы подчеркивают, что исследование носит лишь статистический характер и указывает лишь на вероятностные закономерности, а не является приговором для каждого представителя поколения.

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