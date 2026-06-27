Ученые выяснили, что люди, часто употребляющие лук, реже страдают от гипертонии и сахарного диабета.

Исследователи из Университета Квинсленда обнаружили прямую связь между употреблением лука и сниженным риском развития серьезных хронических заболеваний. По словам экспертов, любовь к овощной культуре может уменьшить вероятность развития гипертонии и сахарного диабета.

Группа ученых из Австралии провела масштабное исследование, используя данные 160 тысяч человек из Британского биобанка в возрасте от 37 до 73 лет. Специалисты проанализировали генетические факторы, определяющие вкусовые предпочтения. В ходе анализа было выявлено 268 вариантов в генах вкусовых и обонятельных рецепторов, среди которых особое внимание привлек ген OR2T6, отвечающий за любовь к луку.

Результаты исследования показали, что носители данного генетического варианта, регулярно включающие лук в свой рацион, значительно реже сталкиваются с гипертонией и диабетом второго типа. По мнению экспертов, такой эффект достигается благодаря высокому содержанию в овоще антиоксидантов, которые поддерживают работу сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Вам будет интересно Не только 120 на 80: академик Бокерия рассказал, какое давление считается нормой Специалист по сердечно-сосудистой хирургии раскрыл, какие показания давления являются нормальными для здорового человека.Нормальным давлением у здоров...

Фото на миниатюре: magnific