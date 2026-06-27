weather 13.8°
$ 77.06
87.40

Главная / Новости / Любители этого овоща в разы реже страдают от давления и сахарного диабета

Новости outside

Любители этого овоща в разы реже страдают от давления и сахарного диабета

Ученые выяснили, что люди, часто употребляющие лук, реже страдают от гипертонии и сахарного диабета.

Исследователи из Университета Квинсленда обнаружили прямую связь между употреблением лука и сниженным риском развития серьезных хронических заболеваний. По словам экспертов, любовь к овощной культуре может уменьшить вероятность развития гипертонии и сахарного диабета. 

Группа ученых из Австралии провела масштабное исследование, используя данные 160 тысяч человек из Британского биобанка в возрасте от 37 до 73 лет. Специалисты проанализировали генетические факторы, определяющие вкусовые предпочтения. В ходе анализа было выявлено 268 вариантов в генах вкусовых и обонятельных рецепторов, среди которых особое внимание привлек ген OR2T6, отвечающий за любовь к луку.

Результаты исследования показали, что носители данного генетического варианта, регулярно включающие лук в свой рацион, значительно реже сталкиваются с гипертонией и диабетом второго типа. По мнению экспертов, такой эффект достигается благодаря высокому содержанию в овоще антиоксидантов, которые поддерживают работу сердечно-сосудистой и эндокринной систем. 

Вам будет интересно
Не только 120 на 80: академик Бокерия рассказал, какое давление считается нормой
Специалист по сердечно-сосудистой хирургии раскрыл, какие показания давления являются нормальными для здорового человека.Нормальным давлением у здоров...
26.06.2026
1328

Фото на миниатюре: magnific

Теги

здоровье Сахарный диабет овощи гипертония
Новости Социум

Рожденные в 1990-е годы оказались подвержены ускоренному старению

Ученые заявили об ускоренном биологическом старении поколения людей, рожденных в 90-х.

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, выявило тревожную тенденцию. Люди, рожденные в 1990-х годах, биологически стареют быстрее, чем их сверстники предыдущих поколений.

Группа исследователей из Вашингтонского университета проанализировала медицинские показатели почти 160 тысяч человек из Британского биобанка, сопоставив их хронологический возраст с биологическим состоянием организма. Результаты оказались неожиданными. У представителей поколения 1990–1999 годов рождения разрыв между паспортным и биологическим возрастом оказался на 92% больше, чем у людей, родившихся в конце 1960-х.

Эти данные свидетельствуют о том, что маркеры старения у современных миллениалов и зумеров прогрессируют значительно интенсивнее. Примечательно, что у мужчин эта тенденция прослеживается сильнее, чем у женщин. Ученые также обратили внимание на связь биологического старения с онкологическими заболеваниями. Например, ускоренное старение иммунной системы ассоциируется с риском рака легких, а состояние жировой ткани — с вероятностью развития колоректального рака. В частности, риск рака толстой кишки у лиц, родившихся в 90-х, оказался как минимум в четыре раза выше по сравнению с поколением 60-х.

Впрочем, авторы работы подчеркивают, что исследование носит лишь статистический характер и указывает лишь на вероятностные закономерности, а не является приговором для каждого представителя поколения.

Вам будет интересно
Не только 120 на 80: академик Бокерия рассказал, какое давление считается нормой
Специалист по сердечно-сосудистой хирургии раскрыл, какие показания давления являются нормальными для здорового человека.Нормальным давлением у здоров...
26.06.2026
1328

Фото на миниатюре: magnific

Теги

ученые исследование

Популярное

Из жизни ушел бывший министр обороны РФ Сергей Иванов
Из жизни ушел бывший министр обороны РФ Сергей Иванов

14:54 26.06.2026

В Ленобласти на этой неделе ограничат продажу алкоголя
В Ленобласти на этой неделе ограничат продажу алкоголя

09:55 23.06.2026

Не только 120 на 80: академик Бокерия рассказал, какое давление считается нормой
Не только 120 на 80: академик Бокерия рассказал, какое давление считается нормой

22:37 26.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться