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Над Россией за ночь сбили 213 украинских БПЛА

По данным Минобороны, БПЛА сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом и Крымом, а также над Азовским и Черным морями, сообщили в Минобороны России.

На подлете к Москве перехватили один беспилотник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В Ростовской области силы ПВО уничтожили 20 дронов. Их перехватили в Гуково, Каменске-Шахтинском и Новошахтинске, а также в Боковском, Красносулинском, Кашарском, Усть-Донецком, Верхнедонском и Миллеровском районах. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Краснодарском крае в результате атаки погиб человек в Славянске-на-Кубани. В городе также произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода. По данным оперативного штаба региона, причиной стало падение обломков беспилотника. Также в Славянске-на-Кубани повреждены линия электропередачи и выбиты стекла в одном из частных домов. Еще один человек пострадал при падении обломков беспилотника на хуторе Трудобеликовском Красноармейского района. Там повреждены несколько частных домов.

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16.04.2026
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Теги

БПЛА СВО Россия
Новости Происшествия

Во Всеволожске домработница подменила украденные почти 4 млн рублей билетами "Банка приколов"

Женщина похитила из дома, где подрабатывала горничной, крупную сумму денег.

Во Всеволожске суд отправил в колонию местную жительницу, похитившую почти четыре миллиона рублей из дома, где работала горничной. 

По материалам следствия, домработница обнаружила в разных частях дома ящики с крупными суммами денег, в том числе в виде валюты. Найденное горничная решила присвоить себе, а чтобы замести следы, подменила купюры билетами «Банка приколов».

Вскоре обман вскрылся. Владелец похищенного оценил ущерб в 3,8 млн рублей. Изначально суд приговорил злоумышленницу к 2,5 годам колонии, но после апелляции защиты смягчил приговор до двух лет лишения свободы в связи с наличием у подсудимой несовершеннолетнего ребенка.

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26.06.2026
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кража Всеволожск

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