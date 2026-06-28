По данным Минобороны, БПЛА сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом и Крымом, а также над Азовским и Черным морями, сообщили в Минобороны России.

На подлете к Москве перехватили один беспилотник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В Ростовской области силы ПВО уничтожили 20 дронов. Их перехватили в Гуково, Каменске-Шахтинском и Новошахтинске, а также в Боковском, Красносулинском, Кашарском, Усть-Донецком, Верхнедонском и Миллеровском районах. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Краснодарском крае в результате атаки погиб человек в Славянске-на-Кубани. В городе также произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода. По данным оперативного штаба региона, причиной стало падение обломков беспилотника. Также в Славянске-на-Кубани повреждены линия электропередачи и выбиты стекла в одном из частных домов. Еще один человек пострадал при падении обломков беспилотника на хуторе Трудобеликовском Красноармейского района. Там повреждены несколько частных домов.