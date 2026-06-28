Прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Анкару впервые появятся в расписании аэропорта «Пулково» с 1 июля, сообщает «Бриф24».

Полеты в столицу Турции запустит авиакомпания AJet. Рейсы будут выполняться пять раз в неделю, по понедельникам, вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.

Вылет из Пулково запланирован на 05:00. Время в пути составит около четырех часов.

AJet начала выполнять рейсы из Пулково в 2025 году с запуска полетной программы в Стамбул. За год авиакомпания перевезла более 124 тысяч пассажиров.