Житель Приморского района Санкт-Петербурга погасил почти 600 тысяч рублей долга за коммунальные услуги после ареста двухкомнатной квартиры.

По данным городского управления ФССП, мужчина не оплачивал жилищно-коммунальные услуги более шести лет. Долг образовался за период с 2015 по 2021 год.

Жилищно-строительный кооператив обратился в районный суд с иском о взыскании задолженности. Собственник квартиры пропустил все заседания, после чего суд удовлетворил требования кооператива.

Судебные приставы завели исполнительное производство и запретили регистрационные действия с жильем. После этого петербуржец полностью погасил задолженность.