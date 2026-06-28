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Сергей Перминов рассказал о вызовах, которые стоят перед «Единой России» в ближайшей перспективе

Накануне съезда «Единой России» на пути к выборам 2026 года, который пройдет 28 июня, сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов рассказал о вызовах, которые стоят перед партией в ближайшей перспективе.

«Мир вокруг нас стал другим. И политика XXI века окончательно переходит в плоскость больших данных и умных алгоритмов. Новая реальность меняет экономику, госуправление и повседневную жизнь миллионов граждан прямо сейчас», – отметил Сергей Перминов

По словам сенатора, партия должна соответствовать новым технологическим вызовам и использовать цифровые решения для более точного диалога с гражданами.

«Наша главная задача – сверхточная аналитика. Сбор и обработка миллионов запросов граждан в режиме реального времени. Это не только про партию, которая всегда рядом, погружена в нужды обычных людей и готова прийти к ним на помощь максимально быстро. Это основа для понимания куда более масштабных процессов», – заявил Сергей Перминов

Сенатор подчеркнул необходимость проактивного подхода, при котором социальные риски выявляются до того, как они перерастают в системные проблемы.

«Довольно часто то, что кажется малозначимым сегодня, может стать очень серьезным раздражителем завтра. А своевременная фиксация – будь то жалобы на недостаток мест в детских садах, сокращение числа зеленых пространств, рост цен на отдельные категории товаров или их отсутствие – позволяет политической силе быть на шаг впереди», – добавил Сергей Перминов

Среди возможных инструментов цифровой трансформации сенатор назвал цифрового помощника депутата, который сможет за несколько секунд готовить аналитические справки по территориям и обращениям граждан, а также интеллектуальное картографирование «болевых точек» регионов.

В ближайшей перспективе партии необходимо создать собственную ИИ-песочницу, адаптировать суверенные языковые модели к партийному применению, запустить обучение актива по цифровым технологиям и промпт-инжинирингу, а также использовать цифровую активность для выявления молодых лидеров. Отдельно сенатор отметил необходимость этического контроля за использованием алгоритмов.

«Партия не стремится создать «цифрового Левиафана» – ей необходим практичный помощник нового уровня», – подчеркнул Сергей Перминов

По мнению сенатора, развитие искусственного интеллекта должно работать на пользу обществу и укреплять конкурентные преимущества страны.

«Тот, кто сегодня научит ИИ работать на благо общества, будет определять политическую повестку завтра», – заявил Сергей Перминов

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Житель Приморского района Санкт-Петербурга погасил почти 600 тысяч рублей долга за коммунальные услуги после ареста двухкомнатной квартиры.

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Жилищно-строительный кооператив обратился в районный суд с иском о взыскании задолженности. Собственник квартиры пропустил все заседания, после чего суд удовлетворил требования кооператива.

Судебные приставы завели исполнительное производство и запретили регистрационные действия с жильем. После этого петербуржец полностью погасил задолженность.

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