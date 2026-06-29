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Какие изменения ждут россиян с 1 июля

В июле вступают в силу несколько новых законов, направленных, в частности, на противодействие мошенникам и усиление контроля за мигрантами. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В частности, банки и микрофинансовые организации смогут оперативно получать из всех квалифицированных бюро кредитных историй сведения, которые помогут предупреждать возможное мошенничество. Кроме того, родителям и другим законным представителям будут предоставлять выписки по счетам и вкладам детей - это позволит отслеживать финансовые операции несовершеннолетних и защитит их от действий злоумышленников. Также с 1 июля повышается безопасность сделок с недвижимостью.

Об этих и других законах июля - в карточках ниже.

Фото: max. ru/vv_volodin

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Теги

законы Володин Россия мигранты мошенничество
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Пешеход погиб под колесами грузовика «КамАЗ» на 25-м километре дороги Санкт-Петербург – Матокса во Всеволожском районе 28 июня около 14:30.

По данным полиции, за рулем грузовика находился 46-летний гражданин одного из государств Центральной Азии. Предварительно установлено, что 30-летний мужчина шел навстречу «КамАЗу» по обочине и внезапно вышел на проезжую часть.

От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП до прибытия скорой помощи. У водителя выявили несколько нарушений. Грузовик двигался без тахографа и актуального полиса ОСАГО, также в автомобиле обнаружили неисправность.

В отношении водителя составили административные протоколы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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