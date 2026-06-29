В июле вступают в силу несколько новых законов, направленных, в частности, на противодействие мошенникам и усиление контроля за мигрантами. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В частности, банки и микрофинансовые организации смогут оперативно получать из всех квалифицированных бюро кредитных историй сведения, которые помогут предупреждать возможное мошенничество. Кроме того, родителям и другим законным представителям будут предоставлять выписки по счетам и вкладам детей - это позволит отслеживать финансовые операции несовершеннолетних и защитит их от действий злоумышленников. Также с 1 июля повышается безопасность сделок с недвижимостью.

Об этих и других законах июля - в карточках ниже.

Фото: max. ru/vv_volodin