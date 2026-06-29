Губернатор Ленобласти в соцсетях поделился новыми фотографии и пожелал жителям региона хорошей недели. В этот раз он рассказал об усадьбе Марьино в Тосненском районе.
Фото: max. ru/drozdenko_au_lo
«Дуновение ветра, переливы птичьих голосов... Вот павлин неспешно распустил хвост. Рядом страусы живут своей размеренной жизнью, а чуть поодаль овечки о чем-то по-своему беседует. Это усадьба Марьино в Тосненском районе», - рассказал губернатор.
Усадьба ведет свою историю с 1726 года. На протяжении столетий она была родовым имением графов Строгановых и князей Голицыных, а сегодня является музеем, культурным центром и одной из ярких достопримечательностей Ленобласти.
«Здесь время течёт иначе. Чувствуешь тишину, аромат лугов — и на душе становится спокойно. Безмятежность приходит сама», - отметил Дрозденко.