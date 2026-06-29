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Губернатор Ленобласти рассказал о красоте усадьбы Марьино и пожелал жителям хорошей недели

Губернатор Ленобласти в соцсетях поделился новыми фотографии и пожелал жителям региона хорошей недели. В этот раз он рассказал об усадьбе Марьино в Тосненском районе.

Фото: max. ru/drozdenko_au_lo

«Дуновение ветра, переливы птичьих голосов... Вот павлин неспешно распустил хвост. Рядом страусы живут своей размеренной жизнью, а чуть поодаль овечки о чем-то по-своему беседует. Это усадьба Марьино в Тосненском районе», - рассказал губернатор.

Усадьба ведет свою историю с 1726 года. На протяжении столетий она была родовым имением графов Строгановых и князей Голицыных, а сегодня является музеем, культурным центром и одной из ярких достопримечательностей Ленобласти.

«Здесь время течёт иначе. Чувствуешь тишину, аромат лугов — и на душе становится спокойно. Безмятежность приходит сама», - отметил Дрозденко.

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Теги

Ленобласть Дрозденко усадьба Марьино Тосненский район
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По данным полиции, за рулем грузовика находился 46-летний гражданин одного из государств Центральной Азии. Предварительно установлено, что 30-летний мужчина шел навстречу «КамАЗу» по обочине и внезапно вышел на проезжую часть.

От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП до прибытия скорой помощи. У водителя выявили несколько нарушений. Грузовик двигался без тахографа и актуального полиса ОСАГО, также в автомобиле обнаружили неисправность.

В отношении водителя составили административные протоколы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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