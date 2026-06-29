Вчера, 28 июня, в Москве прошел первый этап XXIII Съезда партии «Единая Россия». На нем были утверждены партийные списки и определены кандидаты для участия в осенних выборах в Государственную Думу IX созыва.

Фото: Пресс-служба ЕР

Избирательная кампания 2026 года требует серьезной подготовки, поэтому Съезд проходит в два этапа. В ходе первого этапа сформируют итоговый список кандидатов и примут программный документ о будущем России и базовых взглядах партии. Работа над этим документом велась под руководством Председателя партии Дмитрия Медведева. Второй этап на момент подготовки публикации намечен на август. На нем примут новую Народную программу «Единой России».

В работе Съезда участвовали делегаты от Ленинградской области: руководство регионального отделения «Единой России», члены регионального политического совета партии, руководители министерств и ведомств, региональные координаторы федеральных партпроектов и пр.

В год 25-летия партии на Съезд приглашены ветераны, которые имеют партийный стаж более 20 лет.

«Сегодня проходит большое мероприятие нашей партии. Количество участников и делегатов, приехавших на съезд, еще раз подтверждает значимость этого события для партии. Сегодня будет принято решение о поддержке кандидатов в Госдуму. Также будут подведены итоги реализации народной программы, сформированной в 2021 году. Уже сейчас можно говорить о том, что практически все обязательства, взятые партией в рамках этой программы, выполнены. При этом уже активно ведется работа над новой народной программой, с которой кандидаты от «Единой России» пойдут на выборы депутатов Государственной Думы. Все это свидетельствует о том, что сегодняшний съезд имеет большое значение для партии и для страны. Крайне важно продолжать работу по реализации намеченных задач и формированию новых инициатив, отвечающих запросам граждан», – рассказал депутат Государственной думы от Ленинградской области Сергей Яхнюк

Светлана Журова отметила, что для «Единой России» это является важным этапом. Партия подводит итоги пятилетней работы и входит в новый избирательный цикл. За этот период было проделано много работы, и важно не только оценить ее результаты, но и открыто рассказывать о них людям.

«Сегодня у нас важное событие: партия «Единая Россия» подводит итоги пятилетней работы и вступает в новый избирательный цикл. За эти годы было сделано очень многое, и сегодня важно не только оценить результаты, но и рассказать о них людям. Зачастую мы воспринимаем выполненную работу как должное и скромно о ней говорим, тогда как любые проблемы всегда оказываются в центре внимания. Поэтому необходимо честно и открыто рассказать о достигнутых результатах. Мы ждем выступлений лидеров партии, которые обозначат ключевые направления дальнейшего развития страны и партии. Для нас особенно важно чувствовать поддержку людей. Результаты выборов последних лет показывают высокий уровень доверия к партии во многих регионах страны, а это означает большую ответственность и серьезную работу впереди», – отметила депутат государственной думы от Ленинградской области Светлана Журова

Руководитель регионального исполнительного комитета Партии «Единая Россия», депутат Законодательного Собрания Дмитрий Рытов подчеркнул, что съезд дает старт избирательной кампании, будут выдвинуты кандидаты в Государственную Думу. В Ленинградской области 2 июля пройдет конференция, на которой утвердят списки кандидатов, победивших в предварительном голосовании, на выборы в Законодательное собрание региона.