Продажи новых автомобилей брендов, официально покинувших российский рынок, выросли в Санкт-Петербурге более чем в 2 раза с начала 2026 года, сообщает «Бриф24». В Ленинградской области спрос на такие машины увеличился в 2,6 раза.

Самыми востребованными марками в городе стали BMW, Volkswagen, Mazda, Audi и Toyota. За первые 5 месяцев 2026 года петербуржцы купили 3,8 тысячи новых автомобилей этих брендов.

Лидером по росту спроса в Петербурге стал Volkswagen, в Ленинградской области – Mazda. Самыми популярными моделями оказались Mazda CX-5, BMW X3 и Volkswagen Tiguan.

На рынке автомобилей с пробегом ситуация остается стабильной. Европейские, корейские и японские марки занимают около 75% всех предложений.

В топ-5 самых популярных подержанных автомобилей входят Ford Focus, Kia Rio, Volkswagen Polo, Skoda Octavia и Volkswagen Tiguan. Цены на вторичном рынке продолжают расти. К июню средняя стоимость подержанного автомобиля в Петербурге достигла 1,75 миллиона рублей.