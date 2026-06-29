В первом полугодии 2026 года держатели Пушкинских карт в Санкт-Петербурге и Ленинградской области приобрели билеты на культурные мероприятия на общую сумму более 215 млн рублей. При этом 70 млн рублей — почти треть всех трат — пришлось на кинотеатры. Средняя стоимость одной покупки по карте за этот период составила 1520 рублей.
К таким выводам пришли аналитики ВТБ — оператора программы «Пушкинская карта». По информации экспертов банка, с января по июнь 2026 года в Северной столице и 47-м регионе было выдано свыше 280 тысяч карт.
«Мы видим, что Пушкинская карта стала привычным финансовым инструментом, которым молодежь пользуется осознанно и системно. Мы много лет поддерживаем развитие культуры в Санкт-Петербурге, поэтому участие в программе для нас особенно важно. Она органично встраивается в культурную экосистему города и помогает молодым людям расширять свой кругозор», – отметил Денис Кучинский, территориальный директор управления розничных продаж ВТБ.
«Петербургские театры и музеи традиционно входят в число лидеров федеральной программы «Пушкинская карта». А старшее поколение может воспользоваться картой «Серебряный возраст» на базе ЕКП. Всё это позволят учреждениям культуры оставаться важными центрами для семейных посещений, укреплять связи родителей и детей, внуков с бабушками и дедушками», – рассказал председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Фёдор Болтин.
В 2025 году лауреатами премии «Пушкинская карта» стали МВК «Манеж», Капелла Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии.
Программа «Пушкинская карта» была запущена в 2021 году. Ее цель – повысить доступность культурных мероприятий для молодежи и привлечь их к искусству: театрам, музеям, концертам и кино. Пушкинская карта доступна молодым людям от 14 до 22 лет включительно. Государство ежегодно перечисляет субсидию в размере 5 тыс. рублей, которые можно потратить только на билеты на культурные мероприятия (походы в театры и кино, посещение выставок и концертов). При этом на кинотеатры можно потратить до 2 тыс. рублей из лимита.