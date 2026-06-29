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Новости Социум

Культура в цифрах: сколько потратила молодежь Петербурга на досуг за полгода

В первом полугодии 2026 года держатели Пушкинских карт в Санкт-Петербурге и Ленинградской области приобрели билеты на культурные мероприятия на общую сумму более 215 млн рублей. При этом 70 млн рублей — почти треть всех трат — пришлось на кинотеатры. Средняя стоимость одной покупки по карте за этот период составила 1520 рублей.

Культура в цифрах: сколько потратила молодежь Петербурга на досуг за полгода - В первом полугодии 2026 года держатели Пушкинских карт в Санкт-Петербурге и Ленинградской области пр
Фото: пресс-служба ВТБ

К таким выводам пришли аналитики ВТБ — оператора программы «Пушкинская карта». По информации экспертов банка, с января по июнь 2026 года в Северной столице и 47-м регионе было выдано свыше 280 тысяч карт.

«Мы видим, что Пушкинская карта стала привычным финансовым инструментом, которым молодежь пользуется осознанно и системно. Мы много лет поддерживаем развитие культуры в Санкт-Петербурге, поэтому участие в программе для нас особенно важно. Она органично встраивается в культурную экосистему города и помогает молодым людям расширять свой кругозор», – отметил Денис Кучинский, территориальный директор управления розничных продаж ВТБ.

«Петербургские театры и музеи традиционно входят в число лидеров федеральной программы «Пушкинская карта». А старшее поколение может воспользоваться картой «Серебряный возраст» на базе ЕКП. Всё это позволят учреждениям культуры оставаться важными центрами для семейных посещений, укреплять связи родителей и детей, внуков с бабушками и дедушками», – рассказал председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Фёдор Болтин.

В 2025 году лауреатами премии «Пушкинская карта» стали МВК «Манеж», Капелла Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии.

Программа «Пушкинская карта» была запущена в 2021 году. Ее цель – повысить доступность культурных мероприятий для молодежи и привлечь их к искусству: театрам, музеям, концертам и кино. Пушкинская карта доступна молодым людям от 14 до 22 лет включительно. Государство ежегодно перечисляет субсидию в размере 5 тыс. рублей, которые можно потратить только на билеты на культурные мероприятия (походы в театры и кино, посещение выставок и концертов). При этом на кинотеатры можно потратить до 2 тыс. рублей из лимита.

Теги

"Пушкинская карта" ВТБ
Новости Социум

Стало известно, почему школьники в Петербурге не могут работать там, где хотят

Петербургские школьники активно ищут летнюю подработку, однако их запросы часто не совпадают с вакансиями, доступными несовершеннолетним по закону, сообщает «Бриф24».

Многие подростки хотят работать в общепите барменами, баристами или официантами. При этом несовершеннолетних нельзя допускать к работе с алкоголем и табаком, поэтому значительная часть таких вакансий для них закрыта.

Среди школьников также популярна работа курьером. Однако методические рекомендации Минтруда разрешают подросткам доставлять только легкие документы, а не товары, которые чаще всего требуются работодателям.

В 2025 году центры занятости Санкт-Петербурга трудоустроили 16,2 тысячи подростков. Чаще всего школьников направляли на подсобные работы, благоустройство территорий и в офисы.

Работодатели могут получить от города компенсацию до 22 тысяч рублей в месяц на зарплату каждого подростка и до 3 тысяч рублей на организацию рабочего места.

При этом эксперты отмечают, что бюрократические ограничения снижают интерес бизнеса к найму несовершеннолетних. Компании готовы брать школьников на простые должности, но не стремятся вкладываться в их обучение, поскольку подготовить специалиста за один сезон практически невозможно.

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Санкт-Петербург

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