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Вынесен первый в России приговор об «ЛГБТ*-экстремизме»

суд
Фото: Freepik.

Центральный райсуд Оренбурга вынес приговорил владельца, администратора и арт-директора бара Pose к срокам от 2 до 7 лет колонии. Приговор пока не вступил в законную силу.

В Оренбурге вынесли приговор по первому в России уголовному делу, связанному с организацией и участием в деятельности ЛГБТ («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России), сообщает пресс-служба Центрального районного суда города.

Фигурантов задержали марте 2024 года в Москве. Им вменялась ч. 1, 2 ст. 282.2 (организация и участие в деятельности экстремистской организации) Уголовного кодекса. Вину они не признали.

По версии следствия, после решения Верховного суда от 30 ноября 2023 года о запрете деятельности движения в России фигуранты продолжили работу заведения и проводили тематические мероприятия для посетителей.

По версии следствия, фигуранты сами имели «нетрадиционную сексуальную ориентацию» и «пропагандировали» среди посетителей нетрадиционные сексуальные отношения.    

Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки от 2 лет 3 месяцев до 7 лет с отбыванием в колонии общего режима. Также мужчинам назначены дополнительные ограничения свободы и запрет на занятие руководящих и административных должностей в сфере общественного питания и досуга. С владельца заведения взыскано более 1 млн руб. доходов, которые суд счел полученными в результате запрещенной деятельности.

Данное уголовное дело является первым возбужденным в России по факту пресечения деятельности данной экстремистской организации»

*Международное движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.

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Россия ЛГБТ
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Одна из самых теплых ночей за всю историю наблюдений зафиксирована в Петербурге

Ночь на 29 июня в Санкт-Петербурге стала одной из самых теплых за всю историю метеонаблюдений, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. Минимальная температура воздуха в центре города составила +18,8 °C. Это 6-й показатель для 29 июня с начала наблюдений.

По словам Колесова, аномально теплая ночь связана с плотной облачностью. Несмотря на прошедший дождь, воздух оставался прогретым.

Для сравнения, в 2021 году в ночь на 29 июня температура составила +19,6 °C, а в 2024 году – +22,9 °C. Последний показатель стал одним из самых высоких за весь месяц.

Теплая погода на выходных также способствовала прогреву воды в акваториях Финского залива до +19…+21 °C. На отдаленных пляжах вода оказалась еще теплее, в Шепелево температура превысила +20 °C.

По словам синоптика, западный ветер продолжает приносить теплую воду с Балтики. При этом температура воды в Неве остается на уровне +17,5 °C.

Колесов также отметил, что жара, накрывшая страны Западной Европы, обойдет Петербург стороной. Потоки тепла смещаются на восток южнее региона, поэтому экстремальной температуры до +30 °C в городе не ожидается.

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