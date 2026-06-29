Центральный райсуд Оренбурга вынес приговорил владельца, администратора и арт-директора бара Pose к срокам от 2 до 7 лет колонии. Приговор пока не вступил в законную силу.

В Оренбурге вынесли приговор по первому в России уголовному делу, связанному с организацией и участием в деятельности ЛГБТ («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России), сообщает пресс-служба Центрального районного суда города.

Фигурантов задержали марте 2024 года в Москве. Им вменялась ч. 1, 2 ст. 282.2 (организация и участие в деятельности экстремистской организации) Уголовного кодекса. Вину они не признали.

По версии следствия, после решения Верховного суда от 30 ноября 2023 года о запрете деятельности движения в России фигуранты продолжили работу заведения и проводили тематические мероприятия для посетителей.

По версии следствия, фигуранты сами имели «нетрадиционную сексуальную ориентацию» и «пропагандировали» среди посетителей нетрадиционные сексуальные отношения.

Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки от 2 лет 3 месяцев до 7 лет с отбыванием в колонии общего режима. Также мужчинам назначены дополнительные ограничения свободы и запрет на занятие руководящих и административных должностей в сфере общественного питания и досуга. С владельца заведения взыскано более 1 млн руб. доходов, которые суд счел полученными в результате запрещенной деятельности.

Данное уголовное дело является первым возбужденным в России по факту пресечения деятельности данной экстремистской организации»

*Международное движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.