Ночь на 29 июня в Санкт-Петербурге стала одной из самых теплых за всю историю метеонаблюдений, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. Минимальная температура воздуха в центре города составила +18,8 °C. Это 6-й показатель для 29 июня с начала наблюдений.

По словам Колесова, аномально теплая ночь связана с плотной облачностью. Несмотря на прошедший дождь, воздух оставался прогретым.

Для сравнения, в 2021 году в ночь на 29 июня температура составила +19,6 °C, а в 2024 году – +22,9 °C. Последний показатель стал одним из самых высоких за весь месяц.

Теплая погода на выходных также способствовала прогреву воды в акваториях Финского залива до +19…+21 °C. На отдаленных пляжах вода оказалась еще теплее, в Шепелево температура превысила +20 °C.

По словам синоптика, западный ветер продолжает приносить теплую воду с Балтики. При этом температура воды в Неве остается на уровне +17,5 °C.

Колесов также отметил, что жара, накрывшая страны Западной Европы, обойдет Петербург стороной. Потоки тепла смещаются на восток южнее региона, поэтому экстремальной температуры до +30 °C в городе не ожидается.