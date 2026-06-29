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Новости Социум

Одна из самых теплых ночей за всю историю наблюдений зафиксирована в Петербурге

Ночь на 29 июня в Санкт-Петербурге стала одной из самых теплых за всю историю метеонаблюдений, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. Минимальная температура воздуха в центре города составила +18,8 °C. Это 6-й показатель для 29 июня с начала наблюдений.

По словам Колесова, аномально теплая ночь связана с плотной облачностью. Несмотря на прошедший дождь, воздух оставался прогретым.

Для сравнения, в 2021 году в ночь на 29 июня температура составила +19,6 °C, а в 2024 году – +22,9 °C. Последний показатель стал одним из самых высоких за весь месяц.

Теплая погода на выходных также способствовала прогреву воды в акваториях Финского залива до +19…+21 °C. На отдаленных пляжах вода оказалась еще теплее, в Шепелево температура превысила +20 °C.

По словам синоптика, западный ветер продолжает приносить теплую воду с Балтики. При этом температура воды в Неве остается на уровне +17,5 °C.

Колесов также отметил, что жара, накрывшая страны Западной Европы, обойдет Петербург стороной. Потоки тепла смещаются на восток южнее региона, поэтому экстремальной температуры до +30 °C в городе не ожидается.

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29.06.2026
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Санкт-Петербург
Новости Социум

Горячую воду отключат в 11 районах Петербурга до 3 июля

вода
Фото: Freepik.

АО «ТЭК СПб» и АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проведут 43 гидравлических испытания тепловых сетей в 11 районах города с 29 июня по 3 июля.

Проверки затронут Пушкинский, Петроградский, Выборгский, Кировский, Фрунзенский, Колпинский, Московский, Невский, Красногвардейский, Калининский и Кронштадтский районы. Температура воды в сетях во время опрессовки не превысит +40 °C.

В понедельник, 29 июня, запланировано 11 испытаний. Они пройдут в Пушкине, Павловске, Шушарах, на Крестовском и Канонерском островах, в Парголово, Фрунзенском и Колпинском районах, а также в Усть-Ижоре.

Во вторник, 30 июня, проверки проведут в Петроградском, Колпинском, Пушкинском, Выборгском, Красногвардейском и Московском районах.

Испытания 1 июля затронут Невский, Красногвардейский, Калининский и Кировский районы. На 2 июля запланированы работы в Калининском, Невском, Красногвардейском, Пушкинском, Кронштадтском и Фрунзенском районах.

В пятницу, 3 июля, опрессовка пройдет в Кировском и Выборгском районах.

Гидравлические испытания являются обязательным этапом подготовки к отопительному сезону. Они позволяют выявить возможные технологические нарушения и устранить их до начала подачи тепла.

График отключений горячей воды опубликован на сайтах АО «ТЭК СПб» и АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Горожан просят соблюдать правила безопасности вблизи мест проведения работ и сообщать о признаках повреждений по телефонам 112, 004, а также на горячие линии компаний.

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29.06.2026
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