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Петербург обогнал Москву: где ИТ-специалисты активнее всего ищут работу

Рынок труда в первом полугодии 2026 года продемонстрировал беспрецедентную активность и структурные изменения. Данные о найме за первые шесть месяцев года фиксируют рост откликов на 35% по сравнению с прошлым годом. Пик мобильности соискателей традиционно пришелся на март-апрель, а общий поток резюме достиг 2,75 млн.

Как показали итоги, которые подвели аналитики Сбера, главным драйвером роста выступил ИТ-сектор. В топ-5 популярных позиций вошли Java-разработчики (middle — 64,4 тыс., senior — 58,3 тыс.), ИТ-аналитики (middle — 49,0 тыс., senior — 29,6 тыс.) и Frontend-разработчики (middle — 41,2 тыс.).

Ключевой тренд, по данным экспертов, — децентрализация ИТ-рынка. Конкуренция за кадры в регионах местами обогнала Москву. В Петербурге конкурс превысил столичный на позициях senior Java- и frontend-разработчиков, data scientist'ов и ML-инженеров (junior). В Самаре аномально высокий отклик зафиксирован на инженеров по нагрузочному тестированию, в Ростове-на-Дону — на Golang-разработчиков.

Стабильно высок интерес и к массовым направлениям: вакансии водителя-инкассатора и менеджера по продаже зарплатных проектов собрали 13,9 тыс. и 10,3 тыс. откликов.

Денис Замалетдинов, управляющий директор, начальник центра развития бренда работодателя Сбербанка:

«Рост числа откликов показывает устойчивый интерес соискателей к работе в нашей компании. Для нас важно не только привлекать сильных специалистов, но и обеспечивать высокий уровень кандидатского опыта на всех этапах отбора. Поэтому мы уделяем особое внимание скорости обратной связи, прозрачности процессов и качеству взаимодействия с кандидатами».

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Одна из самых теплых ночей за всю историю наблюдений зафиксирована в Петербурге

Ночь на 29 июня в Санкт-Петербурге стала одной из самых теплых за всю историю метеонаблюдений, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. Минимальная температура воздуха в центре города составила +18,8 °C. Это 6-й показатель для 29 июня с начала наблюдений.

По словам Колесова, аномально теплая ночь связана с плотной облачностью. Несмотря на прошедший дождь, воздух оставался прогретым.

Для сравнения, в 2021 году в ночь на 29 июня температура составила +19,6 °C, а в 2024 году – +22,9 °C. Последний показатель стал одним из самых высоких за весь месяц.

Теплая погода на выходных также способствовала прогреву воды в акваториях Финского залива до +19…+21 °C. На отдаленных пляжах вода оказалась еще теплее, в Шепелево температура превысила +20 °C.

По словам синоптика, западный ветер продолжает приносить теплую воду с Балтики. При этом температура воды в Неве остается на уровне +17,5 °C.

Колесов также отметил, что жара, накрывшая страны Западной Европы, обойдет Петербург стороной. Потоки тепла смещаются на восток южнее региона, поэтому экстремальной температуры до +30 °C в городе не ожидается.

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