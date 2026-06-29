Рынок труда в первом полугодии 2026 года продемонстрировал беспрецедентную активность и структурные изменения. Данные о найме за первые шесть месяцев года фиксируют рост откликов на 35% по сравнению с прошлым годом. Пик мобильности соискателей традиционно пришелся на март-апрель, а общий поток резюме достиг 2,75 млн.

Как показали итоги, которые подвели аналитики Сбера, главным драйвером роста выступил ИТ-сектор. В топ-5 популярных позиций вошли Java-разработчики (middle — 64,4 тыс., senior — 58,3 тыс.), ИТ-аналитики (middle — 49,0 тыс., senior — 29,6 тыс.) и Frontend-разработчики (middle — 41,2 тыс.).

Ключевой тренд, по данным экспертов, — децентрализация ИТ-рынка. Конкуренция за кадры в регионах местами обогнала Москву. В Петербурге конкурс превысил столичный на позициях senior Java- и frontend-разработчиков, data scientist'ов и ML-инженеров (junior). В Самаре аномально высокий отклик зафиксирован на инженеров по нагрузочному тестированию, в Ростове-на-Дону — на Golang-разработчиков.

Стабильно высок интерес и к массовым направлениям: вакансии водителя-инкассатора и менеджера по продаже зарплатных проектов собрали 13,9 тыс. и 10,3 тыс. откликов.

Денис Замалетдинов, управляющий директор, начальник центра развития бренда работодателя Сбербанка: