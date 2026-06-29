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Новости Социум

Стало известно, почему школьники в Петербурге не могут работать там, где хотят

Петербургские школьники активно ищут летнюю подработку, однако их запросы часто не совпадают с вакансиями, доступными несовершеннолетним по закону, сообщает «Бриф24».

Многие подростки хотят работать в общепите барменами, баристами или официантами. При этом несовершеннолетних нельзя допускать к работе с алкоголем и табаком, поэтому значительная часть таких вакансий для них закрыта.

Среди школьников также популярна работа курьером. Однако методические рекомендации Минтруда разрешают подросткам доставлять только легкие документы, а не товары, которые чаще всего требуются работодателям.

В 2025 году центры занятости Санкт-Петербурга трудоустроили 16,2 тысячи подростков. Чаще всего школьников направляли на подсобные работы, благоустройство территорий и в офисы.

Работодатели могут получить от города компенсацию до 22 тысяч рублей в месяц на зарплату каждого подростка и до 3 тысяч рублей на организацию рабочего места.

При этом эксперты отмечают, что бюрократические ограничения снижают интерес бизнеса к найму несовершеннолетних. Компании готовы брать школьников на простые должности, но не стремятся вкладываться в их обучение, поскольку подготовить специалиста за один сезон практически невозможно.

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Новости Экономика

Петербург обогнал Москву: где ИТ-специалисты активнее всего ищут работу

Рынок труда в первом полугодии 2026 года продемонстрировал беспрецедентную активность и структурные изменения. Данные о найме за первые шесть месяцев года фиксируют рост откликов на 35% по сравнению с прошлым годом. Пик мобильности соискателей традиционно пришелся на март-апрель, а общий поток резюме достиг 2,75 млн.

Как показали итоги, которые подвели аналитики Сбера, главным драйвером роста выступил ИТ-сектор. В топ-5 популярных позиций вошли Java-разработчики (middle — 64,4 тыс., senior — 58,3 тыс.), ИТ-аналитики (middle — 49,0 тыс., senior — 29,6 тыс.) и Frontend-разработчики (middle — 41,2 тыс.).

Ключевой тренд, по данным экспертов, — децентрализация ИТ-рынка. Конкуренция за кадры в регионах местами обогнала Москву. В Петербурге конкурс превысил столичный на позициях senior Java- и frontend-разработчиков, data scientist'ов и ML-инженеров (junior). В Самаре аномально высокий отклик зафиксирован на инженеров по нагрузочному тестированию, в Ростове-на-Дону — на Golang-разработчиков.

Стабильно высок интерес и к массовым направлениям: вакансии водителя-инкассатора и менеджера по продаже зарплатных проектов собрали 13,9 тыс. и 10,3 тыс. откликов.

Денис Замалетдинов, управляющий директор, начальник центра развития бренда работодателя Сбербанка:

«Рост числа откликов показывает устойчивый интерес соискателей к работе в нашей компании. Для нас важно не только привлекать сильных специалистов, но и обеспечивать высокий уровень кандидатского опыта на всех этапах отбора. Поэтому мы уделяем особое внимание скорости обратной связи, прозрачности процессов и качеству взаимодействия с кандидатами».

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