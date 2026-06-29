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Новости Социум

Военкор НТВ Алексей Ивлиев посетил Ленинградскую область для участия в молодежном фестивале

Известный журналист посетил Молодежный многожанровый творческий фестиваль в качестве спикера.

Военкор НТВ Алексей Ивлиев посетил Ленинградскую область для участия в молодежном фестивале - Известный журналист посетил Молодежный многожанровый творческий фестиваль в качестве спикера.
Фото: Российское общество «Знание

В рамках празднования Дня молодежи в Кудрово прошла встреча с военным корреспондентом НТВ Алексеем Ивлиевым, организованная Российским обществом «Знание». В ходе дискуссии журналист рассказал о своем профессиональном пути и важности работы военных корреспондентов.

За плечами Ивлиева — десятилетия работы в горячих точках, включая первую чеченскую кампанию, а также командировки в Сирию и на Ближний Восток. Также военкор работает и в зоне СВО, где он получил тяжелое ранение. Несмотря на это, журналист не оставил профессию и вернулся к работе, подчеркнув, что главным стимулом для него остается поиск правды.

По мнению военкора, в современном мире слово остается мощнейшим оружием, а миссия журналиста — доносить истину, невзирая на меняющиеся технологии ведения войн. Мероприятие в Кудрово стало частью масштабной всероссийской программы «День молодежи», проходящей под лозунгом «Мечта. Гордость. Единство».

«С началом СВО важным инструментом противодействия фейкам стали репортажи военкоров. Такого официального направления в журналистике нет, но эта профессия очень важна. Мы должны говорить правду о том, как живут, как сражаются наши ребята там – «на ленточке». А там каждый человек – герой. Общаясь с ребятами, понимаешь, что у них нет сомнений, что Победа будет за нами и мы добьемся своего», – заявил Алексей Ивлиев.

Инициативы Российского общества «Знание», направленные на просвещение подрастающего поколения, реализуются в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Теги

военкоры Алексей Ивлиев
Новости Социум

Почти 700 человек обследовали в Ленобласти в рамках акции «Врачи — героям!»

В 47-м регионе подвели итоги уникальной программы диспансеризации.

Почти 700 человек обследовали в Ленобласти в рамках акции «Врачи — героям!» - В 47-м регионе подвели итоги уникальной программы диспансеризации.
Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области

Более 680 жителей Ленинградской области, среди которых участники специальной военной операции и члены их семей, воспользовались возможностью пройти комплексную медицинскую диагностику в рамках акции «Врачи — героям!». Местные поликлиники предоставили пациентам полный спектр услуг: от сдачи анализов крови до глубокого обследования и консультаций узкопрофильных специалистов, включая психологическую поддержку.

Ход проведения обследований в Тосненском районе лично провел председатель комитета по здравоохранению региона Александр Жарков. Он подчеркнул, что работа с ветеранами выстроена в индивидуальном формате. В медучреждениях региона закреплены специализированные терапевтические и педиатрические участки, а врачи оказывают всестороннее сопровождение.

Глава комитета также отметил, что региональное здравоохранение ведет активную совместную работу с фондом «Защитники Отечества» и муниципалитетами для обеспечения адресной помощи каждому герою.

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29.06.2026
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Теги

меры поддержки диспансеризация СВО

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