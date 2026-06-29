Известный журналист посетил Молодежный многожанровый творческий фестиваль в качестве спикера.

В рамках празднования Дня молодежи в Кудрово прошла встреча с военным корреспондентом НТВ Алексеем Ивлиевым, организованная Российским обществом «Знание». В ходе дискуссии журналист рассказал о своем профессиональном пути и важности работы военных корреспондентов.

За плечами Ивлиева — десятилетия работы в горячих точках, включая первую чеченскую кампанию, а также командировки в Сирию и на Ближний Восток. Также военкор работает и в зоне СВО, где он получил тяжелое ранение. Несмотря на это, журналист не оставил профессию и вернулся к работе, подчеркнув, что главным стимулом для него остается поиск правды.

По мнению военкора, в современном мире слово остается мощнейшим оружием, а миссия журналиста — доносить истину, невзирая на меняющиеся технологии ведения войн. Мероприятие в Кудрово стало частью масштабной всероссийской программы «День молодежи», проходящей под лозунгом «Мечта. Гордость. Единство».

«С началом СВО важным инструментом противодействия фейкам стали репортажи военкоров. Такого официального направления в журналистике нет, но эта профессия очень важна. Мы должны говорить правду о том, как живут, как сражаются наши ребята там – «на ленточке». А там каждый человек – герой. Общаясь с ребятами, понимаешь, что у них нет сомнений, что Победа будет за нами и мы добьемся своего», – заявил Алексей Ивлиев.

Инициативы Российского общества «Знание», направленные на просвещение подрастающего поколения, реализуются в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».