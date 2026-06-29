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Новости Экономика

В Ленинградской области создают кластер для подготовки химиков: инвестиции превысят 170 млн рублей

В Ленинградской области приступили к формированию нового образовательно-производственного кластера. Ключевую роль в этом процессе играет федеральный проект «Профессионалитет». Документ о стратегическом партнерстве подписали региональный комитет общего и профессионального образования, Волховский филиал АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») и Волховский многопрофильный техникум. Главная задача — фундаментально перестроить систему подготовки рабочих кадров для нужд химической отрасли.

Как подчеркнула председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Ирина Кириллова, новый формат сотрудничества меняет сам подход к обучению:

«Проект «Профессионалитет» – это эффективный инструмент сближения техникумов и реального производства. Мы уходим от абстрактных знаний к прямым запросам работодателей. Гарантируем: выпускники будут востребованы с первого дня».

Соглашение выходит за рамки простого обновления учебных планов. В рамках партнерства будет разработана комплексная программа развития техникума. Особое внимание уделят мотивации: для преподавателей предусмотрена дополнительная материальная поддержка, а для студентов с высокой успеваемостью вводится специальная стипендиальная программа.

Директор Волховского филиала АО «Апатит» Антон Николаев отметил, что старт кластера знаменует переход на качественно новый уровень взаимодействия бизнеса и образования:

«Мы вступаем во второй этап совместной работы. Вместо точечных улучшений — системная модернизация. Расширим образовательные программы, обновим парк оборудования. Это неизбежно приведет к росту качества подготовки, а также увеличит набор студентов. Мы готовим не просто учеников, а будущих коллег».

Финансирование масштабной модернизации материально-технической базы составит свыше 170 млн рублей. Средства выделят из федерального и регионального бюджетов, а также направит компания «ФосАгро». Инвестиции пойдут на закупку новейшего оборудования, обновление учебных лабораторий и приобретение современной мебели.

Сотрудничество между техникумом и предприятием длится с 2022 года и уже дает отличные результаты: за последние три года завод принял в свои ряды более 230 молодых профессионалов. Теперь, благодаря запуску кластера, учебный процесс переведут на интенсивные практико-ориентированные рельсы. Срок обучения по новым программам сократится до 2–2,10 года, что позволит увеличить объем выпускаемых специалистов до 700 человек.

ВРИО директора Волховского многопрофильного техникума Александр Белицкий уверен, что тесная интеграция с производством — главный ключ к успеху:

«Мы видим прямую зависимость: чем крепче связь с заводом на этапе учебы, тем выше вероятность, что студент останется в профессии. С новым статусом образовательного кластера мы планируем кратно увеличить эту цифру».

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Волхов «ФосАгро»
Новости Социум

Стало известно, почему школьники в Петербурге не могут работать там, где хотят

Петербургские школьники активно ищут летнюю подработку, однако их запросы часто не совпадают с вакансиями, доступными несовершеннолетним по закону, сообщает «Бриф24».

Многие подростки хотят работать в общепите барменами, баристами или официантами. При этом несовершеннолетних нельзя допускать к работе с алкоголем и табаком, поэтому значительная часть таких вакансий для них закрыта.

Среди школьников также популярна работа курьером. Однако методические рекомендации Минтруда разрешают подросткам доставлять только легкие документы, а не товары, которые чаще всего требуются работодателям.

В 2025 году центры занятости Санкт-Петербурга трудоустроили 16,2 тысячи подростков. Чаще всего школьников направляли на подсобные работы, благоустройство территорий и в офисы.

Работодатели могут получить от города компенсацию до 22 тысяч рублей в месяц на зарплату каждого подростка и до 3 тысяч рублей на организацию рабочего места.

При этом эксперты отмечают, что бюрократические ограничения снижают интерес бизнеса к найму несовершеннолетних. Компании готовы брать школьников на простые должности, но не стремятся вкладываться в их обучение, поскольку подготовить специалиста за один сезон практически невозможно.

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