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Новости Социум

В Петербурге выросло число стобалльников на ЕГЭ по сравнению с 2025 годом

В Санкт-Петербурге зафиксировали исторический максимум по числу выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ. Промежуточные итоги экзаменационной кампании озвучила вице-губернатор Ирина Потехина.

По ее словам, текущие показатели уже превышают результаты всех предыдущих лет. Окончательные данные станут известны позднее, поскольку часть школьников подала заявления на пересдачу для улучшения оценок. Еще около 10 тысяч человек будут сдавать экзамены в резервные дни.

На данный момент обработаны результаты по семи дисциплинам. Больше всего максимальных баллов выпускники получили по математике, сообщает «АБН24».

Высший результат показали 300 петербургских выпускников. Для сравнения, на аналогичную дату в 2025 году в городе насчитывалось 50 стобалльников.

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Почти 700 человек обследовали в Ленобласти в рамках акции «Врачи — героям!»

В 47-м регионе подвели итоги уникальной программы диспансеризации.

Почти 700 человек обследовали в Ленобласти в рамках акции «Врачи — героям!» - В 47-м регионе подвели итоги уникальной программы диспансеризации.
Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области

Более 680 жителей Ленинградской области, среди которых участники специальной военной операции и члены их семей, воспользовались возможностью пройти комплексную медицинскую диагностику в рамках акции «Врачи — героям!». Местные поликлиники предоставили пациентам полный спектр услуг: от сдачи анализов крови до глубокого обследования и консультаций узкопрофильных специалистов, включая психологическую поддержку.

Ход проведения обследований в Тосненском районе лично провел председатель комитета по здравоохранению региона Александр Жарков. Он подчеркнул, что работа с ветеранами выстроена в индивидуальном формате. В медучреждениях региона закреплены специализированные терапевтические и педиатрические участки, а врачи оказывают всестороннее сопровождение.

Глава комитета также отметил, что региональное здравоохранение ведет активную совместную работу с фондом «Защитники Отечества» и муниципалитетами для обеспечения адресной помощи каждому герою.

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