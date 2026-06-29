В Санкт-Петербурге зафиксировали исторический максимум по числу выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ. Промежуточные итоги экзаменационной кампании озвучила вице-губернатор Ирина Потехина.

По ее словам, текущие показатели уже превышают результаты всех предыдущих лет. Окончательные данные станут известны позднее, поскольку часть школьников подала заявления на пересдачу для улучшения оценок. Еще около 10 тысяч человек будут сдавать экзамены в резервные дни.

На данный момент обработаны результаты по семи дисциплинам. Больше всего максимальных баллов выпускники получили по математике, сообщает «АБН24».

Высший результат показали 300 петербургских выпускников. Для сравнения, на аналогичную дату в 2025 году в городе насчитывалось 50 стобалльников.