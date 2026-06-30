В Санкт-Петербурге, на площадке пресс-центра ТАСС, 25 июня состоялась пресс-конференция, посвящённая деятельности Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва. Перед журналистами выступили председатель областного парламента Сергей Бебенин, вице-спикер Татьяна Тюрина, а также председатели постоянных комиссий Станислав Еремеев, Александр Русских, Татьяна Бездетко, Михаил Коломыцев и Андрей Гардашников (все — «Единая Россия»). Они рассказали о ключевых достижениях последних пяти лет в социальной и экономической политике, здравоохранении и других сферах.

Фото: lenoblzaks

Открывая встречу, Сергей Бебенин привёл впечатляющую статистику: за пять лет парламентарии приняли 866 областных законов — рекорд за всю историю созывов. Кроме того, было направлено 49 законодательных инициатив в Государственную Думу РФ и 89 обращений в адрес Правительства, Федерального Собрания, губернаторов Ленинградской области и Санкт-Петербурга, часть из которых получила поддержку. Парламент также активно участвовал в работе Совета законодателей при Совете Федерации и Парламентской Ассоциации Северо-Запада.

Особое внимание спикер уделил бюджетной политике. Благодаря слаженной работе законодательной и исполнительной властей экономика региона значительно укрепилась. Доходы областного бюджета выросли со 168 миллиардов рублей в 2021 году до примерно 282 миллиардов в 2025-м, что позволило Ленинградской области войти в пятёрку регионов-лидеров по этому показателю. Объём инвестиций в экономику по итогам 2025 года достиг 1,5 триллиона рублей, а на ПМЭФ губернатором Александром Дрозденко были подписаны соглашения ещё на 360 миллиардов рублей.

Сергей Бебенин подчеркнул, что Социальный кодекс является гордостью региона и постоянно дополняется новыми мерами поддержки. Примерно 70 процентов расходов бюджета направляется на здравоохранение, образование, помощь семьям, защиту материнства и детства. В 2024 году появился региональный материнский капитал при рождении первого и второго ребенка, а с 1 марта 2026 года право на крупные выплаты (материнский капитал, бесплатный автомобиль) возникает только при регистрации рождения в Ленинградской области. Для участников специальной военной операции и их семей действует более 85 мер социальной поддержки. В 2025 году, к 80-летию Победы, ветераны, инвалиды войны и блокадники получили право на единовременную выплату на ремонт квартир. Для работающих в сельской местности введены компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, ежемесячные доплаты к пенсиям и пособия на детей.

Фото: lenoblzaks

В сфере здравоохранения депутаты держат на личном контроле качество медицинской помощи в отдалённых уголках. Весной 2024 года по инициативе вице-спикера Татьяны Тюриной была создана рабочая группа, которая посетила пять районов области, изучив кадровое обеспечение, оплату труда и состояние материально-технической базы. Как отметил Сергей Бебенин, совместно с исполнительной властью ведётся работа по решению проблемы нехватки медицинских кадров в малых городах и посёлках.

Отвечая на вопросы журналистов, Татьяна Тюрина подробно рассказала о результатах работы этой группы. По итогам выездов был сформирован пакет предложений, многие из которых нашли отражение в десятках нормативных актов. Они касались контроля за выплатами, компенсации расходов на жильё для медиков, увеличения числа выездов областных специалистов в районы и расширения системы телемедицины. Также был увеличен размер ежегодной выплаты медработникам дефицитных специальностей (неонатологам, реаниматологам-анестезиологам, фтизиатрам и другим) и расширен их перечень. Принят закон о возможности предоставления земельных участков медицинским работникам по месту работы.

Председатель комиссии по ЖКХ и ТЭК Михаил Коломыцев ответил на вопрос о тарифах на электроэнергию для домов с электроотоплением. Он напомнил, что на последнем заседании седьмого созыва были приняты изменения в областной закон о льготных тарифах, продлевающие их действие до 31 декабря 2026 года. Это позволит избежать резкого роста финансовой нагрузки на граждан в осенне-зимний период. Также было снято ограничение, связанное с наличием задолженности, а право на льготу получили члены семей собственников жилья. Александр Русских, председатель комиссии по экономике, добавил, что в регионе действует чёткий порядок обращения за льготой и подготовки документов, а также напомнил о востребованной программе газификации, которая является выгодной альтернативой электроотоплению.

Фото: lenoblzaks

Председатель комиссии по экологии Андрей Гардашников коснулся вопросов сохранения природного ландшафта. Он отметил, что проблема хаотичной застройки теряет актуальность благодаря совместному решению властей города и области, а также Правительства РФ о создании Лесопаркового зелёного пояса вокруг Санкт-Петербурга. Природные территории агломерации окажутся под надёжной защитой, а застройка будет возможна только с соблюдением строгих требований по сохранению зелёных насаждений. Отвечая на вопрос о регистрации домашних животных, он пояснил, что бесплатная процедура, пока обязательная только для собак, занимает около десяти минут и представляет собой фотофиксацию в специальном приложении. Это поможет находить потерявшихся питомцев и привлекать владельцев к ответственности в случае нападения на людей.

Сергей Бебенин, отвечая на вопрос о взаимодействии с Санкт-Петербургом, сообщил, что за последние десять лет выстроено эффективное сотрудничество с городским парламентом. Что касается строительства метро в Кудрово, это капиталоёмкий проект, требующий участия федерального центра, города и области. В настоящее время ведётся активная проектная работа, и регион выполнит все взятые на себя обязательства.

В ходе пресс-конференции депутаты обсудили предстоящие выборы в Государственную Думу и Законодательное собрание Ленинградской области, которые состоятся 20 сентября. О готовности партии «Единая Россия» рассказал Станислав Еремеев, уделив внимание стратегическим целям, обозначенным в партийной программе.

Завершая встречу, Сергей Бебенин поблагодарил журналистов за внимание к работе парламента и активную вовлечённость в обсуждение вопросов, волнующих жителей региона. «Чем больше мы делаем, тем лучше живут люди и тем требовательнее становятся их запросы. И это правильно», — подытожил спикер.