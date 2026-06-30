В Санкт-Петербурге, на площадке пресс-центра ТАСС, 25 июня состоялась пресс-конференция, посвящённая деятельности Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва. Перед журналистами выступили председатель областного парламента Сергей Бебенин, вице-спикер Татьяна Тюрина, а также председатели постоянных комиссий Станислав Еремеев, Александр Русских, Татьяна Бездетко, Михаил Коломыцев и Андрей Гардашников (все — «Единая Россия»). Они рассказали о ключевых достижениях последних пяти лет в социальной и экономической политике, здравоохранении и других сферах.
Открывая встречу, Сергей Бебенин привёл впечатляющую статистику: за пять лет парламентарии приняли 866 областных законов — рекорд за всю историю созывов. Кроме того, было направлено 49 законодательных инициатив в Государственную Думу РФ и 89 обращений в адрес Правительства, Федерального Собрания, губернаторов Ленинградской области и Санкт-Петербурга, часть из которых получила поддержку. Парламент также активно участвовал в работе Совета законодателей при Совете Федерации и Парламентской Ассоциации Северо-Запада.
Особое внимание спикер уделил бюджетной политике. Благодаря слаженной работе законодательной и исполнительной властей экономика региона значительно укрепилась. Доходы областного бюджета выросли со 168 миллиардов рублей в 2021 году до примерно 282 миллиардов в 2025-м, что позволило Ленинградской области войти в пятёрку регионов-лидеров по этому показателю. Объём инвестиций в экономику по итогам 2025 года достиг 1,5 триллиона рублей, а на ПМЭФ губернатором Александром Дрозденко были подписаны соглашения ещё на 360 миллиардов рублей.
Сергей Бебенин подчеркнул, что Социальный кодекс является гордостью региона и постоянно дополняется новыми мерами поддержки. Примерно 70 процентов расходов бюджета направляется на здравоохранение, образование, помощь семьям, защиту материнства и детства. В 2024 году появился региональный материнский капитал при рождении первого и второго ребенка, а с 1 марта 2026 года право на крупные выплаты (материнский капитал, бесплатный автомобиль) возникает только при регистрации рождения в Ленинградской области. Для участников специальной военной операции и их семей действует более 85 мер социальной поддержки. В 2025 году, к 80-летию Победы, ветераны, инвалиды войны и блокадники получили право на единовременную выплату на ремонт квартир. Для работающих в сельской местности введены компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, ежемесячные доплаты к пенсиям и пособия на детей.
В сфере здравоохранения депутаты держат на личном контроле качество медицинской помощи в отдалённых уголках. Весной 2024 года по инициативе вице-спикера Татьяны Тюриной была создана рабочая группа, которая посетила пять районов области, изучив кадровое обеспечение, оплату труда и состояние материально-технической базы. Как отметил Сергей Бебенин, совместно с исполнительной властью ведётся работа по решению проблемы нехватки медицинских кадров в малых городах и посёлках.
Отвечая на вопросы журналистов, Татьяна Тюрина подробно рассказала о результатах работы этой группы. По итогам выездов был сформирован пакет предложений, многие из которых нашли отражение в десятках нормативных актов. Они касались контроля за выплатами, компенсации расходов на жильё для медиков, увеличения числа выездов областных специалистов в районы и расширения системы телемедицины. Также был увеличен размер ежегодной выплаты медработникам дефицитных специальностей (неонатологам, реаниматологам-анестезиологам, фтизиатрам и другим) и расширен их перечень. Принят закон о возможности предоставления земельных участков медицинским работникам по месту работы.
Председатель комиссии по ЖКХ и ТЭК Михаил Коломыцев ответил на вопрос о тарифах на электроэнергию для домов с электроотоплением. Он напомнил, что на последнем заседании седьмого созыва были приняты изменения в областной закон о льготных тарифах, продлевающие их действие до 31 декабря 2026 года. Это позволит избежать резкого роста финансовой нагрузки на граждан в осенне-зимний период. Также было снято ограничение, связанное с наличием задолженности, а право на льготу получили члены семей собственников жилья. Александр Русских, председатель комиссии по экономике, добавил, что в регионе действует чёткий порядок обращения за льготой и подготовки документов, а также напомнил о востребованной программе газификации, которая является выгодной альтернативой электроотоплению.
Председатель комиссии по экологии Андрей Гардашников коснулся вопросов сохранения природного ландшафта. Он отметил, что проблема хаотичной застройки теряет актуальность благодаря совместному решению властей города и области, а также Правительства РФ о создании Лесопаркового зелёного пояса вокруг Санкт-Петербурга. Природные территории агломерации окажутся под надёжной защитой, а застройка будет возможна только с соблюдением строгих требований по сохранению зелёных насаждений. Отвечая на вопрос о регистрации домашних животных, он пояснил, что бесплатная процедура, пока обязательная только для собак, занимает около десяти минут и представляет собой фотофиксацию в специальном приложении. Это поможет находить потерявшихся питомцев и привлекать владельцев к ответственности в случае нападения на людей.
Сергей Бебенин, отвечая на вопрос о взаимодействии с Санкт-Петербургом, сообщил, что за последние десять лет выстроено эффективное сотрудничество с городским парламентом. Что касается строительства метро в Кудрово, это капиталоёмкий проект, требующий участия федерального центра, города и области. В настоящее время ведётся активная проектная работа, и регион выполнит все взятые на себя обязательства.
В ходе пресс-конференции депутаты обсудили предстоящие выборы в Государственную Думу и Законодательное собрание Ленинградской области, которые состоятся 20 сентября. О готовности партии «Единая Россия» рассказал Станислав Еремеев, уделив внимание стратегическим целям, обозначенным в партийной программе.
Завершая встречу, Сергей Бебенин поблагодарил журналистов за внимание к работе парламента и активную вовлечённость в обсуждение вопросов, волнующих жителей региона. «Чем больше мы делаем, тем лучше живут люди и тем требовательнее становятся их запросы. И это правильно», — подытожил спикер.