Средства ПВО уничтожили 179 украинских дронов за ночь над российскими регионами, заявили в Минобороны России.

Беспилотники самолетного типа перехватили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тверской и Ульяновской областями, а также над Краснодарским и Ставропольским краями, Московским регионом, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

В Пензенской области обломки дрона повредили линию электропередачи и упали на недостроенное здание. Обошлось без пострадавших, сообщил глава региона Олег Мельниченко.