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За ночь над Россией уничтожили 179 украинских дронов

Средства ПВО уничтожили 179 украинских дронов за ночь над российскими регионами, заявили в Минобороны России.

Беспилотник
Фото: ivbg.ru.

Беспилотники самолетного типа перехватили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тверской и Ульяновской областями, а также над Краснодарским и Ставропольским краями, Московским регионом, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

В Пензенской области обломки дрона повредили линию электропередачи и упали на недостроенное здание. Обошлось без пострадавших, сообщил глава региона Олег Мельниченко.

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29.06.2026
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БПЛА СВО Россия
Новости Социум

Власти Петербурга контролируют ситуацию с поставками топлива

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что ситуация с поставками моторного топлива на городские автозаправочные станции остается контролируемой.

Власти Петербурга контролируют ситуацию с поставками топлива - Власти города ведут постоянный мониторинг ситуации на нефтебазах и АЗС, поддерживая взаимодействие с
Фото: freepik

Власти города ведут постоянный мониторинг ситуации на нефтебазах и АЗС, поддерживая взаимодействие с Министерством энергетики и операторами автозаправочных станций. Это позволяет отслеживать объёмы запасов топлива и оперативность поставок.

По оценке администрации, текущее положение дел позволяет полностью контролировать обеспечение Петербурга моторным топливом.

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