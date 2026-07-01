В Ленинградской области завершился III Открытый Кубок по поисково-спасательным работам. Победителем соревнований стала команда Аварийно-спасательной службы региона из Тосно.

Серебро завоевало объединение добровольных спасателей «Экстремум». Бронзовым призёром стал Пожарно-спасательный колледж «Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей».

В состязаниях приняли участие девять команд из Всеволожска, Выборга, Лодейного Поля, Санкт-Петербурга и Тосно. Спасатели демонстрировали профессиональные навыки в условиях, максимально приближённых к реальным. Программа включала восемь дисциплин: вязание узлов, спасение утопающего, переправу на лодке, поиск пострадавшего в лесу, спасение с высоты, перемещение пострадавшего в защитном костюме, экзамен «судоводитель» и конкурс капитанов.

Ожидается, что в следующем году количество участников увеличится — Ленинградская область продолжает расширять сеть спасательных подразделений. Губернатором принято решение о формировании новых отрядов в Киришском, Кингисеппском и Выборгском районах. В перспективе аналогичные подразделения появятся в Лужском и Тихвинском районах.