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Команда спасателей из Тосно одержала победу на Кубке по поисково-спасательным работам

В Ленинградской области завершился III Открытый Кубок по поисково-спасательным работам. Победителем соревнований стала команда Аварийно-спасательной службы региона из Тосно.

Команда спасателей из Тосно одержала победу на Кубке по поисково-спасательным работам - В Ленинградской области завершился III Открытый Кубок по поисково-спасательным работам. Победителем
Фото: Админка Ленобласти

Серебро завоевало объединение добровольных спасателей «Экстремум». Бронзовым призёром стал Пожарно-спасательный колледж «Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей».

В состязаниях приняли участие девять команд из Всеволожска, Выборга, Лодейного Поля, Санкт-Петербурга и Тосно. Спасатели демонстрировали профессиональные навыки в условиях, максимально приближённых к реальным. Программа включала восемь дисциплин: вязание узлов, спасение утопающего, переправу на лодке, поиск пострадавшего в лесу, спасение с высоты, перемещение пострадавшего в защитном костюме, экзамен «судоводитель» и конкурс капитанов.

Ожидается, что в следующем году количество участников увеличится — Ленинградская область продолжает расширять сеть спасательных подразделений. Губернатором принято решение о формировании новых отрядов в Киришском, Кингисеппском и Выборгском районах. В перспективе аналогичные подразделения появятся в Лужском и Тихвинском районах.

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Металлурги Енакиево приняли участие в экологической акции «Вода России

Сотрудники металлургического завода Енакиево привели в порядок береговую линию пруда на стадионе «Металлург» и прилегающую территорию.

Металлурги Енакиево приняли участие в экологической акции «Вода России - Сотрудники металлургического завода Енакиево привели в порядок береговую линию пруда на стадионе «Ме
Фото: Енакиевский металлургический завод

Сотрудники металлургического завода в подшефном Ленинградской области городе Енакиево приняли участие Во всероссийской экологической акции «Вода России». Представители предприятия провели уборку береговой линии пруда на стадионе «Металлург», а также очистили прилегающую территорию. 

Во всероссийской акции по очистке водоёма мы с коллегами принимаем участие уже не в первый раз. Для нас это стало доброй традицией. Мы понимаем, насколько эта акция важна для экологии и для всех нас, — рассказал электросварщик ЦРМО-2 Михаил Кучер.

Коллектива завода участвует в подобных мероприятиях на постоянной основе

В ЮГМК отметили, что поддерживают стремление сотрудников делать Донбасс. Подобные акции развивают социальные инициативы и укрепляют традиции ответственности, взаимопомощи и уважения к родной земле.

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22.05.2026
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Енакиево Вода России

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